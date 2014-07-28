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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1218121912201221
Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 09:00

  ЛАД написав:По решению НБУ поступления за 21 и 22 декабря (т.е. за пятницу и субботу)подлежат обяз. продаже 26 декабря.


Без обид , когда-нибудь имели отношение к продаже валюты на МБ ?
Расскажу , на примере реального опыта , поступления ЕВРО из ЕС...
небольшой импорт услуг ( в Райфе работаем на общих основаниях , у жирных котов свой дилер закрепленный за предприятием , но это мне кажется цепочки продажи не отменяет , могу ошибаться ) ...Евро..банк Райфайзен..
1) Понедельник ( ну или первый рабочий день недели ...В ТЕЧЕНИИ ДНЯ !!! ЧАСТЯМИ !!! ( не все сразу ) приходит в ИБ информация о поступлениях ..примерно это поступления , отправленные оттуда со среды по пятницу прошлой недели ( Валя не сильно спешит с проводками , перед выходными и все мы знаем почему :))
2) Бухгалтер по каждому поступлению , пишет эл. письмо о зачислении ,согласно какого договора и счета , пришли деньги ...далее банк зачисляет их на счет и потом продает 50 % обязаловки , но так как это уже далеко не время до 10.30-11.00 согласно их графику , все идет на продажу на следующий день...
3) Во вторник основная часть продается ( бывает что что-что успевают продать с пнедельника ,что поступило им до 10.30 , но это редкость...

Продать свободную валюту , ты можешь подав заявку в банк до 10.30 утра текущего дня..ну может до 11.00 еще возьмут в работу ...все остальное на след день...
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 10:20

Тут на ветке по недвижимости ссылку на коротенькую статейку выложили.

Если цены на энергоресурсы не вернутся в диапазон 60-80 долларов за баррель, мы в 2019 году можем получить резкое сокращение объёмов роста долларового Ввп Украины, и связанную с этим вероятную девальвацию национальной валюты.

https://uainfo.org/blognews/1545694166- ... ?_utl_t=vb
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 10:20

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

lincoln2 написав:
  ЛАД написав:По решению НБУ поступления за 21 и 22 декабря (т.е. за пятницу и субботу)подлежат обяз. продаже 26 декабря.


Без обид , когда-нибудь имели отношение к продаже валюты на МБ ?
Расскажу , на примере реального опыта , поступления ЕВРО из ЕС...
небольшой импорт услуг ( в Райфе работаем на общих основаниях , у жирных котов свой дилер закрепленный за предприятием , но это мне кажется цепочки продажи не отменяет , могу ошибаться ) ...Евро..банк Райфайзен..
1) Понедельник ( ну или первый рабочий день недели ...В ТЕЧЕНИИ ДНЯ !!! ЧАСТЯМИ !!! ( не все сразу ) приходит в ИБ информация о поступлениях ..примерно это поступления , отправленные оттуда со среды по пятницу прошлой недели ( Валя не сильно спешит с проводками , перед выходными и все мы знаем почему :))
2) Бухгалтер по каждому поступлению , пишет эл. письмо о зачислении ,согласно какого договора и счета , пришли деньги ...далее банк зачисляет их на счет и потом продает 50 % обязаловки , но так как это уже далеко не время до 10.30-11.00 согласно их графику , все идет на продажу на следующий день...
3) Во вторник основная часть продается ( бывает что что-что успевают продать с пнедельника ,что поступило им до 10.30 , но это редкость...

Продать свободную валюту , ты можешь подав заявку в банк до 10.30 утра текущего дня..ну может до 11.00 еще возьмут в работу ...все остальное на след день...


Хоть бы с вопросом разобрались прежде чем писать.
По п 1: валюта поступает на распределительный счет и после подтверждения бухгалтером делится на 2 части. Одна отправляется на валютный текущий счет предприятия. Вторая на счет банка.
По п 2: обязательная продажа 50% осуществляется банком 6а следующий операционный день. Это требование НБУ. И это никак не зависит от внутреннего регламента продажи валюты банком организованного для клиентов.
kolyuchy
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 10:24

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

По п 3: если обязательная продажа 50% идет в Пн. То это значит, что на распределительный счет валюта поступила в По до окончания операционного дня банка. Соответственно банк ОБЯЗАН продать обязательные 50% в Пн.

БЕЗ ОБИД. То что у вас описано похоже на догадки, а не на знания основанные на по6имании процессов движения денег внутри банка
kolyuchy
 
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