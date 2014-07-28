Додано: Вів 25 гру, 2018 09:00

ЛАД написав: По решению НБУ поступления за 21 и 22 декабря (т.е. за пятницу и субботу)подлежат обяз. продаже 26 декабря. По решению НБУ поступления за 21 и 22 декабря (т.е. за пятницу и субботу)подлежат обяз. продаже 26 декабря.

Без обид , когда-нибудь имели отношение к продаже валюты на МБ ?Расскажу , на примере реального опыта , поступления ЕВРО из ЕС...небольшой импорт услуг ( в Райфе работаем на общих основаниях , у жирных котов свой дилер закрепленный за предприятием , но это мне кажется цепочки продажи не отменяет , могу ошибаться ) ...Евро..банк Райфайзен..1) Понедельник ( ну или первый рабочий день недели ...В ТЕЧЕНИИ ДНЯ !!! ЧАСТЯМИ !!! ( не все сразу ) приходит в ИБ информация о поступлениях ..примерно это поступления , отправленные оттуда со среды по пятницу прошлой недели ( Валя не сильно спешит с проводками , перед выходными и все мы знаем почему2) Бухгалтер по каждому поступлению , пишет эл. письмо о зачислении ,согласно какого договора и счета , пришли деньги ...далее банк зачисляет их на счет и потом продает 50 % обязаловки , но так как это уже далеко не время до 10.30-11.00 согласно их графику , все идет на продажу на следующий день...3) Во вторник основная часть продается ( бывает что что-что успевают продать с пнедельника ,что поступило им до 10.30 , но это редкость...Продать свободную валюту , ты можешь подав заявку в банк до 10.30 утра текущего дня..ну может до 11.00 еще возьмут в работу ...все остальное на след день...