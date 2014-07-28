ЛАД написав:По решению НБУ поступления за 21 и 22 декабря (т.е. за пятницу и субботу)подлежат обяз. продаже 26 декабря.
Без обид , когда-нибудь имели отношение к продаже валюты на МБ ? Расскажу , на примере реального опыта , поступления ЕВРО из ЕС... небольшой импорт услуг ( в Райфе работаем на общих основаниях , у жирных котов свой дилер закрепленный за предприятием , но это мне кажется цепочки продажи не отменяет , могу ошибаться ) ...Евро..банк Райфайзен.. 1) Понедельник ( ну или первый рабочий день недели ...В ТЕЧЕНИИ ДНЯ !!! ЧАСТЯМИ !!! ( не все сразу ) приходит в ИБ информация о поступлениях ..примерно это поступления , отправленные оттуда со среды по пятницу прошлой недели ( Валя не сильно спешит с проводками , перед выходными и все мы знаем почему ) 2) Бухгалтер по каждому поступлению , пишет эл. письмо о зачислении ,согласно какого договора и счета , пришли деньги ...далее банк зачисляет их на счет и потом продает 50 % обязаловки , но так как это уже далеко не время до 10.30-11.00 согласно их графику , все идет на продажу на следующий день... 3) Во вторник основная часть продается ( бывает что что-что успевают продать с пнедельника ,что поступило им до 10.30 , но это редкость...
Продать свободную валюту , ты можешь подав заявку в банк до 10.30 утра текущего дня..ну может до 11.00 еще возьмут в работу ...все остальное на след день...
Тут на ветке по недвижимости ссылку на коротенькую статейку выложили.
Если цены на энергоресурсы не вернутся в диапазон 60-80 долларов за баррель, мы в 2019 году можем получить резкое сокращение объёмов роста долларового Ввп Украины, и связанную с этим вероятную девальвацию национальной валюты.
ЛАД написав:По решению НБУ поступления за 21 и 22 декабря (т.е. за пятницу и субботу)подлежат обяз. продаже 26 декабря.
Без обид , когда-нибудь имели отношение к продаже валюты на МБ ? Расскажу , на примере реального опыта , поступления ЕВРО из ЕС... небольшой импорт услуг ( в Райфе работаем на общих основаниях , у жирных котов свой дилер закрепленный за предприятием , но это мне кажется цепочки продажи не отменяет , могу ошибаться ) ...Евро..банк Райфайзен.. 1) Понедельник ( ну или первый рабочий день недели ...В ТЕЧЕНИИ ДНЯ !!! ЧАСТЯМИ !!! ( не все сразу ) приходит в ИБ информация о поступлениях ..примерно это поступления , отправленные оттуда со среды по пятницу прошлой недели ( Валя не сильно спешит с проводками , перед выходными и все мы знаем почему ) 2) Бухгалтер по каждому поступлению , пишет эл. письмо о зачислении ,согласно какого договора и счета , пришли деньги ...далее банк зачисляет их на счет и потом продает 50 % обязаловки , но так как это уже далеко не время до 10.30-11.00 согласно их графику , все идет на продажу на следующий день... 3) Во вторник основная часть продается ( бывает что что-что успевают продать с пнедельника ,что поступило им до 10.30 , но это редкость...
Продать свободную валюту , ты можешь подав заявку в банк до 10.30 утра текущего дня..ну может до 11.00 еще возьмут в работу ...все остальное на след день...
Хоть бы с вопросом разобрались прежде чем писать. По п 1: валюта поступает на распределительный счет и после подтверждения бухгалтером делится на 2 части. Одна отправляется на валютный текущий счет предприятия. Вторая на счет банка. По п 2: обязательная продажа 50% осуществляется банком 6а следующий операционный день. Это требование НБУ. И это никак не зависит от внутреннего регламента продажи валюты банком организованного для клиентов.
По п 3: если обязательная продажа 50% идет в Пн. То это значит, что на распределительный счет валюта поступила в По до окончания операционного дня банка. Соответственно банк ОБЯЗАН продать обязательные 50% в Пн.
БЕЗ ОБИД. То что у вас описано похоже на догадки, а не на знания основанные на по6имании процессов движения денег внутри банка
kolyuchy написав: а не на знания основанные на по6имании процессов движения денег внутри банка
я не работник банка и как внутри движение , я не знаю... я не по теории , а по практике РЕАЛЬНОЙ работы!!! и не первый год , как сейчас я вижу движение денег ..от момента поступления ( видимости их для нас...до момента поступления грн на счет от продажи в реальном Райфайзене...
скажите ,еще что что валюту банк ( я не про жирных котов ,которые реагируют в прямом контакте ) продает по вкусному курсу на МБ для небольших команий...скрее всего закрывает внутри себя по выгодному ему курсу..курс иногда ниже !!! чем минимальные значения на МБ !!!
ЛАД написав:По решению НБУ поступления за 21 и 22 декабря (т.е. за пятницу и субботу)подлежат обяз. продаже 26 декабря.
Без обид , когда-нибудь имели отношение к продаже валюты на МБ ? Расскажу , на примере реального опыта , поступления ЕВРО из ЕС... небольшой импорт услуг ( в Райфе работаем на общих основаниях , у жирных котов свой дилер закрепленный за предприятием , но это мне кажется цепочки продажи не отменяет , могу ошибаться ) ...Евро..банк Райфайзен.. 1) Понедельник ( ну или первый рабочий день недели ...В ТЕЧЕНИИ ДНЯ !!! ЧАСТЯМИ !!! ( не все сразу ) приходит в ИБ информация о поступлениях ..примерно это поступления , отправленные оттуда со среды по пятницу прошлой недели ( Валя не сильно спешит с проводками , перед выходными и все мы знаем почему ) 2) Бухгалтер по каждому поступлению , пишет эл. письмо о зачислении ,согласно какого договора и счета , пришли деньги ...далее банк зачисляет их на счет и потом продает 50 % обязаловки , но так как это уже далеко не время до 10.30-11.00 согласно их графику , все идет на продажу на следующий день... 3) Во вторник основная часть продается ( бывает что что-что успевают продать с пнедельника ,что поступило им до 10.30 , но это редкость...
Продать свободную валюту , ты можешь подав заявку в банк до 10.30 утра текущего дня..ну может до 11.00 еще возьмут в работу ...все остальное на след день...
Хоть бы с вопросом разобрались прежде чем писать. По п 1: валюта поступает на распределительный счет и после подтверждения бухгалтером делится на 2 части. Одна отправляется на валютный текущий счет предприятия. Вторая на счет банка. По п 2: обязательная продажа 50% осуществляется банком 6а следующий операционный день. Это требование НБУ. И это никак не зависит от внутреннего регламента продажи валюты банком организованного для клиентов.
если Вы внимательно почитаете , то я тож самое писал..что приплыв будет больше в четверг от обязаловки , а не среду... тоесть пункт 1 будет в основном в среду пункт 2 будет в четверг