Додано: Вів 25 гру, 2018 13:12

Коллеги, специально пишу для пьющих.Никто и я лично вам ничего не докоряет и не указывает.Каждый сам решает, как ему жить и что делать.Мои выступления просто активированы с тем, что пошли похвалы спиртному.Да пейте сколько угодно, я тоже 33 года пил и ничего здоров как бык, в хорошую погоду по 6км с утра бегаю.Просто считаю своим долгом сделать контр, может хоть когото одного это насторожит и спасёт, и уже моя писанина будет не напрасной.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.