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Додано: Вів 25 гру, 2018 13:12
Коллеги, специально пишу для пьющих.Никто и я лично вам ничего не докоряет и не указывает.Каждый сам решает, как ему жить и что делать.Мои выступления просто активированы с тем, что пошли похвалы спиртному.Да пейте сколько угодно, я тоже 33 года пил и ничего здоров как бык, в хорошую погоду по 6км с утра бегаю.Просто считаю своим долгом сделать контр, может хоть когото одного это насторожит и спасёт, и уже моя писанина будет не напрасной.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Вів 25 гру, 2018 13:15
kolyuchy, lincoln2
Спасибо за инфу, но итог не понятен.
Честно признаюсь, с механикой работы банков, тем более обязательной продажи, не знаком. Так что на эту тему писать могу только свои домыслы.
Так понимаю, что 26-го будет продано то, что поступило 21-22-го, согласно указанию НБУ. 27 будет продажа поступлений 24 и 26-го. Думаю, что в субботу 22 и в понедельник 24-го поступлений будет мало - кто будет отправлять деньги на выходные и праздники. Поэтому не ожидаю большого избытка валюты ни 26, ни 27-го. Ещё раз подчёркиваю, что это исключительно мои домыслы.
Продажа по Харькову 27,85-90. Правда, появились в двух местах по 27,83 - реальность не проверял.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: Вів 25 гру, 2018 13:23
Vitl
Это могли и не писать.
Понятно, что реально пьющего посты на форуме вряд ли заставят "завязать". Лаже если он признает Вашу правоту и расскажет, что "завтра с утра" (или с понедельника, или с НГ) он бросит пить.
А Вы теперь вообще ни грамма?
Жаль. Думал, когда-нибудь СВНщики соберутся и по 50 граммов. Придётся заменять чаем с тортиком.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: Вів 25 гру, 2018 13:36
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
А практика здесь полностью совпадает с теорией. Просто нужно один раз не полениться и прочитать требования НБУ и внутренний регламент банка с которым Вы работаете. Потому как простые поверхностные наблюдения могут привести к неправильным выводам.
Внутренний регламент у банков может отличаться (из того что я видел ОТП, Альфа, Приват), но все они работают строго в рамках требований НБУ. На моей памяти нарушений не было.
Додано: Вів 25 гру, 2018 13:44
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
22го ничего не приходило. Капиталистический мир отдыхает. Не откуда приходить.
Обязательная продажа того что пришло 21го: если на счета деньги пришли в операционный день, то 50% будут продавать 26го. Если деньги зашли после закрытия опердня, то на счета их зачислят 26м числом (Как и всего что может зайти 24го, банки США вроде работали вчера), соответственно 50% обязательной продажи будет уже 27го.
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