Додано: Вів 25 гру, 2018 14:45

kolyuchy написав: А практика здесь полностью совпадает с теорией. Просто нужно один раз не полениться и прочитать требования НБУ и внутренний регламент банка с которым Вы работаете. Потому как простые поверхностные наблюдения могут привести к неправильным выводам.

Внутренний регламент у банков может отличаться (из того что я видел ОТП, Альфа, Приват), но все они работают строго в рамках требований НБУ. На моей памяти нарушений не было. А практика здесь полностью совпадает с теорией. Просто нужно один раз не полениться и прочитать требования НБУ и внутренний регламент банка с которым Вы работаете. ПотомуВнутренний регламент у банков может отличаться (из того что я видел ОТП, Альфа, Приват),. На моей памяти нарушений не было.

в том то и дело , что вы пишете ,как это ДОЛЖНО быть ...я и не говорю ,что кто-то что-то нарушает ...я опишу ,как зачастую есть ( повторюсь , у небольших компаний, у крупняка возможно по другому )...в понедельник деньги светятся с 10.00 до 16.00 ...3-4 платежа от разных компаний , могут засветится в разное время ...Бух , если не занят ,и не делает другой оперативной работы , сверяется по суммам , и привязывает к номерам счетов и договорам ..а это занимает , по-разному от 15 минут до 3-4 часов рабочего времени в зависимости от обеда и загруженности по другим текущим вопросам...Затем отправляет эл. письмо в банк с просьбой о зачислении на счет ...тоестьэто происходит уже после 12.00 ..а реальней и после 14.00 ...как дальше , обрабатывается банком , я не знаю.. руцями обрабатывается каждое письмо или в автоматическом режиме , может просветите кстати.....Но по факту валюта в размере обязательных 50 % реально продаётся во вторник , и зачисляеться к 14.30-15.30 вторника в грн...думаю если валюта засветится с самого утра и бух будет сразу клепать письмецо и тут же отправит в банк до 11.00 возможно продажа будет в тот же день..это я не оспаривал ,если чё...может просветите , как определяется курс продажи , при проведении сделки внутри банка ( предположительно ) ,и почему он зачастую меньше цифр торгов на МБ , выкладываемых ДС и другими источниками ...может есть , из участников форума ,у кого по-другому происходит продажа обязаловки ,отпишитесь плиз ,а то я уж засомневался...