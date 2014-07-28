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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1220122112221223
Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 20:39

  Vitl написав:По курсу кто то пытается гадать. что будет завтра...В мои стратегические планы не входит это гадание, мне без разницы.я глобально понимаю ситуацию. этого достаточно.Кто ещё в кризис не верит, посмотрите на цену золота хотя бы.Пока не страшно, но это только начало.


20коп +/- принципиально ничего не решают

пока решится вопрос с финансированием правительства США (шатдаун)
на Форексе будет повышенная волатильность(но пределах 1,0-1,5% максимум)

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1 ... 0%A8%D0%90
Василь в игноре форева
prodigy
 
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