20коп +/- принципиально ничего не решают
пока решится вопрос с финансированием правительства США (шатдаун)
на Форексе будет повышенная волатильность(но пределах 1,0-1,5% максимум)
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Додано: Вів 25 гру, 2018 20:39
20коп +/- принципиально ничего не решают
пока решится вопрос с финансированием правительства США (шатдаун)
на Форексе будет повышенная волатильность(но пределах 1,0-1,5% максимум)
Василь в игноре форева
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