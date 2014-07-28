20коп +/- принципиально ничего не решают
пока решится вопрос с финансированием правительства США (шатдаун)
на Форексе будет повышенная волатильность(но пределах 1,0-1,5% максимум)
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Додано: Вів 25 гру, 2018 20:39
20коп +/- принципиально ничего не решают
пока решится вопрос с финансированием правительства США (шатдаун)
на Форексе будет повышенная волатильность(но пределах 1,0-1,5% максимум)
Василь в игноре форева
Додано: Сер 26 гру, 2018 12:11
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Привіт. Ну що, гривня таки міцнішає і на МБ і на готівці.
П.С. Наш друг всі вихідні на всіх форумах вигадував рости і пророкував продовження на сьогодні. А коли в "Контексті..." макнули, приплів якісь перероблені цитати і видав, що з понеділка прогнозував сьогоднішню ситуацію.
Фігію з таких спеців...
П.П.С. viewtopic.php?p=4533674#p4533674 надіюся, цим таки комусь допоміг
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Додано: Сер 26 гру, 2018 12:18
Привет Всем. Шановний Оресте, как Вы думаете, завтра -послезавтра МБ еще вниз или боковик?
Додано: Сер 26 гру, 2018 12:38
[quote="4537003:orest"]Привіт. Ну що, гривня таки міцнішає і на МБ і на готівці.
П.С. Наш друг всі вихідні на всіх форумах вигадував рости і пророкував продовження на сьогодні. А коли в "Контексті..." макнули, приплів якісь перероблені цитати і видав, що з понеділка прогнозував сьогоднішню ситуацію.
Фігію з таких спеців...
П.П.С. viewtopic.php?p=4533674#p4533674 надіюся, цим таки комусь допоміг
Да, я видел как он обделался.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Сер 26 гру, 2018 12:48
да уж... нбу не выходит - непонятно для чего или под кого так роняют. фсё для выборов (это вряд ли поможет), нахапаться дёшево кому то дают
а шо делать?
Додано: Сер 26 гру, 2018 13:18
К празднику всё куплено, кроме заключительных мелочей.Сдавать ничего не нужно.С попкорном наблюдаем, как разбувают не успевших.Планировать бюджет желательно заранее.Конечно это не всегда возможно, но в общем реально.Укреплению гривны я не доверяю, впрочем как обычно Чем оно подкреплено, да ничем.Увеличением долгов государства.Нахапали долгов очередных и создали иллюзию обеспеченности.Здорово будет обанкротится и лохам нам назанимавшим ничего не возвращать.следующий през введёт мораторий на возврат долгов. т к их взяли папередники...Ну короче уже отработанная схема
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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