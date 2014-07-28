RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 1220122112221223
Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 20:39

  Vitl написав:По курсу кто то пытается гадать. что будет завтра...В мои стратегические планы не входит это гадание, мне без разницы.я глобально понимаю ситуацию. этого достаточно.Кто ещё в кризис не верит, посмотрите на цену золота хотя бы.Пока не страшно, но это только начало.


20коп +/- принципиально ничего не решают

пока решится вопрос с финансированием правительства США (шатдаун)
на Форексе будет повышенная волатильность(но пределах 1,0-1,5% максимум)

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1 ... 0%A8%D0%90
Василь в игноре форева
prodigy
 
Повідомлень: 4617
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2012 раз.
Подякували: 1301 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 12:11

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

Привіт. Ну що, гривня таки міцнішає і на МБ і на готівці.
П.С. Наш друг всі вихідні на всіх форумах вигадував рости і пророкував продовження на сьогодні. А коли в "Контексті..." макнули, приплів якісь перероблені цитати і видав, що з понеділка прогнозував сьогоднішню ситуацію. :mrgreen:
Фігію з таких спеців... :twisted:
П.П.С. viewtopic.php?p=4533674#p4533674 надіюся, цим таки комусь допоміг :oops:
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
Аватар користувача
10

 
Повідомлень: 3214
З нами з: 10.03.14
Подякував: 1558 раз.
Подякували: 2375 раз.
 
Профіль
1
3
10
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 12:18

  orest написав:Привіт. Ну що, гривня таки міцнішає і на МБ і на готівці.
П.С. Наш друг всі вихідні на всіх форумах вигадував рости і пророкував продовження на сьогодні. А коли в "Контексті..." макнули, приплів якісь перероблені цитати і видав, що з понеділка прогнозував сьогоднішню ситуацію. :mrgreen:
Фігію з таких спеців... :twisted:
П.П.С. viewtopic.php?p=4533674#p4533674 надіюся, цим таки комусь допоміг :oops:

Привет Всем. Шановний Оресте, как Вы думаете, завтра -послезавтра МБ еще вниз или боковик?
GDV29
 
Повідомлень: 346
З нами з: 25.11.13
Подякував: 320 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 12:38

[quote="4537003:orest"]Привіт. Ну що, гривня таки міцнішає і на МБ і на готівці.
П.С. Наш друг всі вихідні на всіх форумах вигадував рости і пророкував продовження на сьогодні. А коли в "Контексті..." макнули, приплів якісь перероблені цитати і видав, що з понеділка прогнозував сьогоднішню ситуацію. :mrgreen:
Фігію з таких спеців... :twisted:
П.П.С. viewtopic.php?p=4533674#p4533674 надіюся, цим таки комусь допоміг :oops:

Да, я видел как он обделался.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14933
З нами з: 04.05.10
Подякував: 710 раз.
Подякували: 1547 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 12:48

да уж... нбу не выходит - непонятно для чего или под кого так роняют. фсё для выборов (это вряд ли поможет), нахапаться дёшево кому то дают :?
а шо делать?
чик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5751
З нами з: 03.01.09
Подякував: 3473 раз.
Подякували: 553 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 13:18

  чик написав:да уж... нбу не выходит - непонятно для чего или под кого так роняют. фсё для выборов (это вряд ли поможет), нахапаться дёшево кому то дают :?


К празднику всё куплено, кроме заключительных мелочей.Сдавать ничего не нужно.С попкорном наблюдаем, как разбувают не успевших.Планировать бюджет желательно заранее.Конечно это не всегда возможно, но в общем реально.Укреплению гривны я не доверяю, впрочем как обычно :) Чем оно подкреплено, да ничем.Увеличением долгов государства.Нахапали долгов очередных и создали иллюзию обеспеченности.Здорово будет обанкротится и лохам нам назанимавшим ничего не возвращать.следующий през введёт мораторий на возврат долгов. т к их взяли папередники...Ну короче уже отработанная схема :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14933
З нами з: 04.05.10
Подякував: 710 раз.
Подякували: 1547 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1220122112221223
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Падение курса гривны произошло по политическим причинам
Сергей Лазуренко » Пон 28 лип, 2014 19:19
3 6041
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лют, 2016 13:15
anna_krav
Прогноз споживання газу в 2015 році в Україні
<LeV> » Пон 30 бер, 2015 09:22
7 7583
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лют, 2016 09:45
Anna_Kravchenko
В ближайшее время стабилизация курса гривне не грозит?
Сергей Лазуренко » Вів 25 лис, 2014 20:20
0 4638
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 лис, 2014 20:20
Сергей Лазуренко

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (65731)
26.12.2018 13:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.