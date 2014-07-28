Додано: Сер 26 гру, 2018 20:30

По поводу того, что исследования то там то сям обнаруживают пользу алкоголя, я встречаю постоянно.Но это нужно правильно понимать.Вполне возможно, что какие то процессы в организме и улучшаются.Но в общем, в целом положительно организм отреагировать никак не может.А уж увеличить продолжительность жизни, ну уж извинитеТ е это типичная выхватка данных, типа как я писал об А2006. переходя на нашу тему.Он в какой то момент увидел ревал и решил, что это основной тренд.Так и здесь, увидели какую то положительную реакцию и преподнесли как благо.Если честно, то подобные статьи и заявления должны преследоваться законом.Дело в том, что простак, молодняк, прочитав о пользе сделает неправильный вывод и попадёт в зависимость.Посчитает, что кайф да ещё и на пользу.Такого не бывает. за всё приходится платить.И за кайф от спиртного платят как раз уменьшением продолжительности жизни.