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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 20:35

Не считать всёпропальщиной, но очередной раз просто акцентирую на цене доу Джонс, сипи500, золоте.Тренды красноречиво кричат.(текущая коррекция не означает перемену тренда. просто все вы знаете. что цена не может идти только в одну сторону. нужна корректировка)Та и ладно.Зато у нас пир, скоро А2006 ударит себя пяткой в грудь и заявит, что он 26,ХХ(99) спрогнозировал.Всему всегда есть объяснение.Локальное пояснение - невыплата ндс. сжатие гривневой ликвидности до предела.Даже такая мелочь как пару лет выплачиваемая пенсия за январь и та деактивирована.Глобальное пояснение - пушистый звер на пороге и другой возможности отжать валюту подешёвке уже не будет.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 21:26

Vitl

спокойно, шеф. все нормально - бежать никуда пока не надо. :wink:
но кеды/валенки/сапоги нынче должны быть всегда наготове :lol:
Alex2007
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