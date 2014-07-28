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Додано: Сер 26 гру, 2018 20:35
Не считать всёпропальщиной, но очередной раз просто акцентирую на цене доу Джонс, сипи500, золоте.Тренды красноречиво кричат.(текущая коррекция не означает перемену тренда. просто все вы знаете. что цена не может идти только в одну сторону. нужна корректировка)Та и ладно.Зато у нас пир, скоро А2006 ударит себя пяткой в грудь и заявит, что он 26,ХХ(99) спрогнозировал.Всему всегда есть объяснение.Локальное пояснение - невыплата ндс. сжатие гривневой ликвидности до предела.Даже такая мелочь как пару лет выплачиваемая пенсия за январь и та деактивирована.Глобальное пояснение - пушистый звер на пороге и другой возможности отжать валюту подешёвке уже не будет.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Сер 26 гру, 2018 21:26
Vitl
спокойно, шеф. все нормально - бежать никуда пока не надо.
но кеды/валенки/сапоги нынче должны быть всегда наготове
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