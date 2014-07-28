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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 20:35

Не считать всёпропальщиной, но очередной раз просто акцентирую на цене доу Джонс, сипи500, золоте.Тренды красноречиво кричат.(текущая коррекция не означает перемену тренда. просто все вы знаете. что цена не может идти только в одну сторону. нужна корректировка)Та и ладно.Зато у нас пир, скоро А2006 ударит себя пяткой в грудь и заявит, что он 26,ХХ(99) спрогнозировал.Всему всегда есть объяснение.Локальное пояснение - невыплата ндс. сжатие гривневой ликвидности до предела.Даже такая мелочь как пару лет выплачиваемая пенсия за январь и та деактивирована.Глобальное пояснение - пушистый звер на пороге и другой возможности отжать валюту подешёвке уже не будет.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 21:26

Vitl

спокойно, шеф. все нормально - бежать никуда пока не надо. успеем еше :wink:
но кеды/валенки/сапоги нынче должны быть всегда наготове :D
просто считаем, что доллар у нас будет еще некоторое время продаваться по акционной цене
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 09:59

  Alex2007 написав:Vitl

спокойно, шеф. все нормально - бежать никуда пока не надо. успеем еше :wink:
но кеды/валенки/сапоги нынче должны быть всегда наготове :D
просто считаем, что доллар у нас будет еще некоторое время продаваться по акционной цене


А куда ты бежать собрался :?: Я лично никуда не бегу потому что не создал себе ситуаций, что сидя в гривнедепозите нужно труситься как зайцу, а вдруг бабахнет.Мне в зелёном танке афигительно, может в золотом было бы ещё афигительней, но это несколько сложно.Никто не говорит, что что то случится прямо завтра.Вероятнее всего это будет даже осень.Но никто не знает, как поведут себя разные институции накануне.А активная фаза приходит всегда нежданно.Такого не бывает. что мол мы все знаем, что кризис точно осенью, значит до лета можно расслабиться и заниматься рисковыми операциями.У нас в стране до такой степени очевидна манипуляция, скрывающая истинное положение вещей, что ...даже продолжать не буду.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 10:10

В порядке самокритики - можно не точно просчитать прогноз, можно не точно угадать цифру, но поставить на противоположный тренд - https://www.youtube.com/watch?v=WCCz7kOc-zk
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 10:22

  freeze написав:В порядке самокритики - можно не точно просчитать прогноз, можно не точно угадать цифру, но поставить на противоположный тренд - https://www.youtube.com/watch?v=WCCz7kOc-zk

:D

Тут важно для принятия решения временной горизонт.Краткосрочные спекулятивные движения вполне могут осуществляться против тренда.Очевидный пример сейчас на гривне.Кто поставил на укрепление, тот в выиграше.Но если он не зафиксирует свой выиграш чуть ли не в ближайшее время, то плавно скатится в проиграш.Т к глобальный тренд никто не отменял.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 10:57

  Vitl написав:
  Alex2007 написав:Vitl

спокойно, шеф. все нормально - бежать никуда пока не надо. успеем еше :wink:
но кеды/валенки/сапоги нынче должны быть всегда наготове
просто считаем, что доллар у нас будет еще некоторое время продаваться по акционной цене


А куда ты бежать собрался :?: Я лично никуда не бегу потому что не создал себе ситуаций, что сидя в гривнедепозите нужно труситься как зайцу, а вдруг бабахнет.Мне в зелёном танке афигительно, может в золотом было бы ещё афигительней, но это несколько сложно.Никто не говорит, что что то случится прямо завтра.Вероятнее всего это будет даже осень.Но никто не знает, как поведут себя разные институции накануне.А активная фаза приходит всегда нежданно.Такого не бывает. что мол мы все знаем, что кризис точно осенью, значит до лета можно расслабиться и заниматься рисковыми операциями.У нас в стране до такой степени очевидна манипуляция, скрывающая истинное положение вещей, что ...даже продолжать не буду.


Та никуда я бежать не собрался :D - основная часть в танке, хотя вон многобуквенный коллега-обвалист под другой учетко пророчит что все пропадет в 1 день. :mrgreen:
Для азарта есть небольшой краткосрочный грн-депо (то что успел сдать недавно, совсем мало, по сравнению с тем, сколько хотел - сильно сбил меня с истины ВПный движ), а так в основном "новая" гривна на текущем.
Сидим наблюдаем за процессами :mrgreen: .

Я вообще к чему - к тому что 28 в перспективе пары месяцев - сильный уровень. А лето будет веселым.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 11:07

Alex2007
Я вообще к чему - к тому что 28 в перспективе пары месяцев - сильный уровень.

Только на правах предположений...Получается. что пиковый всплеск перешёл с конца января на конец ноября, на ВП, явившимся как драйвер.Можно засомневаться, т к драйвер собственно случайный а не системный.Можно предположить. что системный никуда не делся и впереди.Раз не вывалили бюджетную гривну сразу. вывалят позже.Но не хотят и не могут, т к создался не только дефицит валюты а и дефицит гривны.Почему я пишу дефицит валюты, потому что транш это просто обезболивающее, не вылечивающее от болезни, временное насыщение валютой.Да и под 28 не так уж глубоко зашли.Как за неск дней зашли так и выйдем.Да ещё и мвф требует гибкий курс, т е держать его не нужно, а вниз пойти на 27-26 то вообще смехота будет.Вот и посмеёмся :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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