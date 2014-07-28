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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 14:09

Перес де Куэльяр
Вас интересует обсуждение (и понимание процесса) или самоутверждение?

Народ, я в трамвае viewtopic.php?p=4538070#p4538070 дал ссылку и цитаты из интервью Маркаровой и чуть дальше на довольно интересную статью о Латвии. Кто хочет, посмотрите.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 14:14

  ЛАД написав:Перес де Куэльяр
Вас интересует обсуждение (и понимание процесса) или самоутверждение?

Народ, я в трамвае viewtopic.php?p=4538070#p4538070 дал ссылку и цитаты из интервью Маркаровой и чуть дальше на довольно интересную статью о Латвии. Кто хочет, посмотрите.
Та, я б і не заходив сюди, аби не гадили на мене перші. Воно мені треба?
Перес де Куэльяр
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