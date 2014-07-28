RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 1223122412251226>
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 14:09

Перес де Куэльяр
Вас интересует обсуждение (и понимание процесса) или самоутверждение?

Народ, я в трамвае viewtopic.php?p=4538070#p4538070 дал ссылку и цитаты из интервью Маркаровой и чуть дальше на довольно интересную статью о Латвии. Кто хочет, посмотрите.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 11180
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3456 раз.
Подякували: 3277 раз.
 
Профіль
2
2
4
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 14:14

  ЛАД написав:Перес де Куэльяр
Вас интересует обсуждение (и понимание процесса) или самоутверждение?

Народ, я в трамвае viewtopic.php?p=4538070#p4538070 дал ссылку и цитаты из интервью Маркаровой и чуть дальше на довольно интересную статью о Латвии. Кто хочет, посмотрите.
Та, я б і не заходив сюди, аби не гадили на мене перші. Воно мені треба?
Перес де Куэльяр
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2110
З нами з: 06.01.17
Подякував: 756 раз.
Подякували: 767 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 17:44

Серый, а я думал что ты нормальный человек :(
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14947
З нами з: 04.05.10
Подякував: 710 раз.
Подякували: 1551 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 18:43

Такссс, растём как и говорил. примерно по 20 копеек в день.Если бы до НГ все дни были рабочими, то сбылся бы прогноз. :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14947
З нами з: 04.05.10
Подякував: 710 раз.
Подякували: 1551 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 18:49

  Vitl написав:Серый, а я думал что ты нормальный человек :(

Всех с наступающим.
ДОБРА И МИРА ВАМ! :D
сірий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1027
З нами з: 01.08.12
Подякував: 1339 раз.
Подякували: 209 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 18:50

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

Кстати по поводу прогноза.
Не забываем, что конкурс не заканчивается. С самого начала 2019 стартует новый. Даем прогнозы на 15.01.2019
Я планирую как нибудь переделать табличку, чтобы можно было вести целый год и нормально выкладывать (алгоритм расчетов останется прежний)
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 23057
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1100 раз.
Подякували: 5197 раз.
 
Профіль
6
1
2
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 20:00

  Faceless написав:Кстати по поводу прогноза.
Не забываем, что конкурс не заканчивается. С самого начала 2019 стартует новый. Даем прогнозы на 15.01.2019
Я планирую как нибудь переделать табличку, чтобы можно было вести целый год и нормально выкладывать (алгоритм расчетов останется прежний)

Посмотрим ещё на источники...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14947
З нами з: 04.05.10
Подякував: 710 раз.
Подякували: 1551 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 20:01

  сірий написав:
  Vitl написав:Серый, а я думал что ты нормальный человек :(

Всех с наступающим.
ДОБРА И МИРА ВАМ! :D


И тебя.Шо ж ты ... с редисками дружишь :)
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14947
З нами з: 04.05.10
Подякував: 710 раз.
Подякували: 1551 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 20:01

  Vitl написав:Серый, а я думал что ты нормальный человек :(


гондон штопаный он...в бане уже 2 года
Василь в игноре форева
prodigy
 
Повідомлень: 4620
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2015 раз.
Подякували: 1302 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 20:01

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

Faceless написав:Кстати по поводу прогноза.
Не забываем, что конкурс не заканчивается. С самого начала 2019 стартует новый. Даем прогнозы на 15.01.2019
Я планирую как нибудь переделать табличку, чтобы можно было вести целый год и нормально выкладывать (алгоритм расчетов останется прежний)
А можете победителю конкурса у аватарки гравировку написать - Победитель конкурса валютного прогноза ULANUSA-2018?
Или как то по смыслу похоже сформулировать ?
Вместо Почетной Грамоты.
freeze
4
 
Повідомлень: 8967
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2609 раз.
Подякували: 3580 раз.
 
Профіль
14
1
1
  #<1 ... 1223122412251226>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Перес де Куэльяр і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Падение курса гривны произошло по политическим причинам
Сергей Лазуренко » Пон 28 лип, 2014 19:19
3 6049
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лют, 2016 13:15
anna_krav
Прогноз споживання газу в 2015 році в Україні
<LeV> » Пон 30 бер, 2015 09:22
7 7589
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лют, 2016 09:45
Anna_Kravchenko
В ближайшее время стабилизация курса гривне не грозит?
Сергей Лазуренко » Вів 25 лис, 2014 20:20
0 4646
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 лис, 2014 20:20
Сергей Лазуренко

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.