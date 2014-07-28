|
|
|
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Чет 27 гру, 2018 14:09
Перес де Куэльяр
Вас интересует обсуждение (и понимание процесса) или самоутверждение?
Народ, я в трамвае viewtopic.php?p=4538070#p4538070
дал ссылку и цитаты из интервью Маркаровой и чуть дальше на довольно интересную статью о Латвии. Кто хочет, посмотрите.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 11180
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 3456 раз.
- Подякували: 3277 раз.
-
- Профіль
-
2
2
4
Додано: Чет 27 гру, 2018 14:14
ЛАД написав:Перес де Куэльяр
Вас интересует обсуждение (и понимание процесса) или самоутверждение?
Народ, я в трамвае viewtopic.php?p=4538070#p4538070
дал ссылку и цитаты из интервью Маркаровой и чуть дальше на довольно интересную статью о Латвии. Кто хочет, посмотрите.
Та, я б і не заходив сюди, аби не гадили на мене перші. Воно мені треба?
-
Перес де Куэльяр
-
-
- Повідомлень: 2110
- З нами з: 06.01.17
- Подякував: 756 раз.
- Подякували: 767 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Чет 27 гру, 2018 17:44
Серый, а я думал что ты нормальный человек
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
-
Vitl
-
-
- Повідомлень: 14947
- З нами з: 04.05.10
- Подякував: 710 раз.
- Подякували: 1551 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 27 гру, 2018 18:43
Такссс, растём как и говорил. примерно по 20 копеек в день.Если бы до НГ все дни были рабочими, то сбылся бы прогноз.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
-
Vitl
-
-
- Повідомлень: 14947
- З нами з: 04.05.10
- Подякував: 710 раз.
- Подякували: 1551 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 27 гру, 2018 18:50
Кстати по поводу прогноза.
Не забываем, что конкурс не заканчивается. С самого начала 2019 стартует новый. Даем прогнозы на 15.01.2019
Я планирую как нибудь переделать табличку, чтобы можно было вести целый год и нормально выкладывать (алгоритм расчетов останется прежний)
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 23057
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1100 раз.
- Подякували: 5197 раз.
-
- Профіль
-
6
1
2
Додано: Чет 27 гру, 2018 20:00
Faceless написав:
Кстати по поводу прогноза.
Не забываем, что конкурс не заканчивается. С самого начала 2019 стартует новый. Даем прогнозы на 15.01.2019
Я планирую как нибудь переделать табличку, чтобы можно было вести целый год и нормально выкладывать (алгоритм расчетов останется прежний)
Посмотрим ещё на источники...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
-
Vitl
-
-
- Повідомлень: 14947
- З нами з: 04.05.10
- Подякував: 710 раз.
- Подякували: 1551 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 27 гру, 2018 20:01
сірий написав: Vitl написав:
Серый, а я думал что ты нормальный человек
Всех с наступающим.
ДОБРА И МИРА ВАМ!
И тебя.Шо ж ты ... с редисками дружишь
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
-
Vitl
-
-
- Повідомлень: 14947
- З нами з: 04.05.10
- Подякував: 710 раз.
- Подякували: 1551 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 27 гру, 2018 20:01
Vitl написав:
Серый, а я думал что ты нормальный человек
гондон штопаный он...в бане уже 2 года
Василь в игноре форева
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 4620
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 2015 раз.
- Подякували: 1302 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 27 гру, 2018 20:01
Faceless написав:Кстати по поводу прогноза.
Не забываем, что конкурс не заканчивается. С самого начала 2019 стартует новый. Даем прогнозы на 15.01.2019
Я планирую как нибудь переделать табличку, чтобы можно было вести целый год и нормально выкладывать (алгоритм расчетов останется прежний)
А можете победителю конкурса у аватарки гравировку написать - Победитель конкурса валютного прогноза ULANUSA-2018?
Или как то по смыслу похоже сформулировать ?
Вместо Почетной Грамоты.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 8967
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 2609 раз.
- Подякували: 3580 раз.
-
- Профіль
-
14
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|