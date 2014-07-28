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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1223122412251226
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 20:06

  freeze написав:
Faceless написав:Кстати по поводу прогноза.
Не забываем, что конкурс не заканчивается. С самого начала 2019 стартует новый. Даем прогнозы на 15.01.2019
Я планирую как нибудь переделать табличку, чтобы можно было вести целый год и нормально выкладывать (алгоритм расчетов останется прежний)
А можете победителю конкурса у аватарки гравировку написать - Победитель конкурса валютного прогноза ULANUSA-2018?
Или как то по смыслу похоже сформулировать ?
Вместо Почетной Грамоты.


ага, как в NBA "MVP 2018"
Василь в игноре форева
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 20:12

Faceless

Добрый вечер!

Я не знаю, кто у вас там старший, а кто младший модератор...не в этом суть.

я писал пару дней назад "Модератору" и просил убрать из
"Топ відповідей" мерзость от Libo (там где он очередной раз унижает ЛАДа)
Ноль реакции. Такие топ відповіді никак не делают честь ни форуму, ни модератору. Про Либо говорить нечего: маргинал и хам.

Проясните свою позицию.

Позицию Чая я вчера услышал. Он теперь у меня в бане.
Василь в игноре форева
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 20:20

  freeze написав:
Faceless написав:Кстати по поводу прогноза.
Не забываем, что конкурс не заканчивается. С самого начала 2019 стартует новый. Даем прогнозы на 15.01.2019
Я планирую как нибудь переделать табличку, чтобы можно было вести целый год и нормально выкладывать (алгоритм расчетов останется прежний)
А можете победителю конкурса у аватарки гравировку написать - Победитель конкурса валютного прогноза ULANUSA-2018?
Или как то по смыслу похоже сформулировать ?
Вместо Почетной Грамоты.

Обязательно нужно сделать хоть какой то знак отличия.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 20:28

Давайте определимся с датой окончания подачи курсов в сл году.Думается это 2е января, чтобы до 15го не так много времени было и чтобы инсайда ни у кого не было.Мой прогноз около 32-32,5.Хотя ещё конечно до 2го могу изменить т з. :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 20:31

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

  freeze написав:А можете победителю конкурса у аватарки гравировку написать - Победитель конкурса валютного прогноза ULANUSA-2018?
Или как то по смыслу похоже сформулировать ?
Вместо Почетной Грамоты.

Предложу ввести новую медаль
Faceless
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