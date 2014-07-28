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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1223122412251226
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 20:20

  freeze написав:
Faceless написав:Кстати по поводу прогноза.
Не забываем, что конкурс не заканчивается. С самого начала 2019 стартует новый. Даем прогнозы на 15.01.2019
Я планирую как нибудь переделать табличку, чтобы можно было вести целый год и нормально выкладывать (алгоритм расчетов останется прежний)
А можете победителю конкурса у аватарки гравировку написать - Победитель конкурса валютного прогноза ULANUSA-2018?
Или как то по смыслу похоже сформулировать ?
Вместо Почетной Грамоты.

Обязательно нужно сделать хоть какой то знак отличия.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 20:28

Давайте определимся с датой окончания подачи курсов в сл году.Думается это 2е января, чтобы до 15го не так много времени было и чтобы инсайда ни у кого не было.Мой прогноз около 32-32,5.Хотя ещё конечно до 2го могу изменить т з. :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 20:31

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

  freeze написав:А можете победителю конкурса у аватарки гравировку написать - Победитель конкурса валютного прогноза ULANUSA-2018?
Или как то по смыслу похоже сформулировать ?
Вместо Почетной Грамоты.

Предложу ввести новую медаль
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 22:36

  Vitl написав:Давайте определимся с датой окончания подачи курсов в сл году.Думается это 2е января, чтобы до 15го не так много времени было и чтобы инсайда ни у кого не было.Мой прогноз около 32-32,5.Хотя ещё конечно до 2го могу изменить т з. :D


Предлагаю сделать 2-х недельные новогодние каникулы в прогнозировании. и давать прогноз на 31.01.2019 - от курсов тоже нужно иногда отдыхать. :|
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 22:40

  Faceless написав:
  freeze написав:А можете победителю конкурса у аватарки гравировку написать - Победитель конкурса валютного прогноза ULANUSA-2018?
Или как то по смыслу похоже сформулировать ?
Вместо Почетной Грамоты.

Предложу ввести новую медаль


А чего еще никому на форуме не давали розовую медаль "КОЗАК" medals.php?
Бойовий віртуальний козак
За жагу до боротьби награждённых нет
Зображення
И почему она розовая , козаку ? :lol:
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 00:18

Vitl 2-го давать прогноз это точно гадание на кофейной гуще - ещё ничего ясно не будет.
Согласен с Alex2007.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 01:34

prodigy
Там главное не это.
Выпады Libo, скорее, даже не конкретно в мой адрес. Свой взгляд изложил здесь - viewtopic.php?p=4536745#p4536745.
И если р.2 - это личные проблемы Libo, то пп.1 и 3, на мой взгляд, недопустимы. Почему модераторы это пропускают, не понимаю.

Кстати, мне так же не понятно удаление моих ответов swan forever
на его пост viewtopic.php?p=4536765#p4536765 и sergey_sryvkin на viewtopic.php?p=4537072#p4537072 при том, что их посты благополучно остались.
"Смерть москалям!" в исполнении Libo благополучно осталось viewtopic.php?p=4536261#p4536261 (и чуть дальше повтор), причём, несмотря на жалобу, а возражение shapo удалили, а меня за то, что я это просто отметил, забанили.
Точно так же удалены мои вполне безобидные ответы сірий, а его посты остались.
Не хочу всё это обсуждать, надоело, но смахивает на достаточно одностороннюю полит. цензуру.
А о личных выпадах - меня больше удивляет терпимость к подписи Будивельника.

А Чаю главное, что у Libo есть фраза "Путіна не стане до кінця 2020 року" и остальное он уже и не видит. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 09:18

  ЛАД написав:
А Чаю главное, что у Libo есть фраза "Путіна не стане до кінця 2020 року" и остальное он уже и не видит. :)

Ви перекручуєте наш діалог.
Нагадаю Вам суть дискусії.
Вован Бердянський задав риторичне питання - за що Дід Мажор набрав стільки плюсів і ввішов у ТОП-5 коментарів.
Ви задали інше питання - а за що Лібо набрав стільки плюсів.
Я й відповів,що особисто я поставив плюс за фразу "Путіна не буде до кінця 2020 року."
Можливо,хтось поставив "плюс" за щось інше,це треба питати у кожного з тих,хто поставив.
tea
 
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