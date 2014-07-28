Предлагаю сделать 2-х недельные новогодние каникулы в прогнозировании. и давать прогноз на 31.01.2019 - от курсов тоже нужно иногда отдыхать.
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Додано: Чет 27 гру, 2018 22:36
Предлагаю сделать 2-х недельные новогодние каникулы в прогнозировании. и давать прогноз на 31.01.2019 - от курсов тоже нужно иногда отдыхать.
Додано: Чет 27 гру, 2018 22:40
А чего еще никому на форуме не давали розовую медаль "КОЗАК" medals.php?
И почему она розовая , козаку ?
Додано: П'ят 28 гру, 2018 00:18
Vitl 2-го давать прогноз это точно гадание на кофейной гуще - ещё ничего ясно не будет.
Согласен с Alex2007.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: П'ят 28 гру, 2018 09:57
В цих реаліях всі прогнози - це точно гадання.
вп могли передбачити лише какао-боби.
отримання траншу перед новим роком могли передбачити лише цукрові буряки.
курс 27,45-27,5 у грудні могли передбачити лише кукурудзяні качани.
і так далі...
Тому, вважаю, що прогноз на 150119 має право бути, так само, як прогноз на інші дати.
Востаннє редагувалось 10/9/9 в П'ят 28 гру, 2018 10:11, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 28 гру, 2018 10:04
Додано: П'ят 28 гру, 2018 10:21
По курсу вже цікаво.
Вчора курс трохи зріс. Спостерігав, як в банку на касі здають крупну суму зелені, декілька тисяч, і гривні купюрами по 500 вже немає, лише по 200грн та по 100грн, коли підходить черга, кажуть, що доларів нема.
Сьогодні наразі курс ще трохи зріс.
І динаміка може продовжитись.
Додано: П'ят 28 гру, 2018 10:39
Ореста хотів запитати, встигли відкупитись позавчора-вчора, чи чекаєте, що валюта ще буде дешевша?
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