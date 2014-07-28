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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1223122412251226
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 22:36

  Vitl написав:Давайте определимся с датой окончания подачи курсов в сл году.Думается это 2е января, чтобы до 15го не так много времени было и чтобы инсайда ни у кого не было.Мой прогноз около 32-32,5.Хотя ещё конечно до 2го могу изменить т з. :D


Предлагаю сделать 2-х недельные новогодние каникулы в прогнозировании. и давать прогноз на 31.01.2019 - от курсов тоже нужно иногда отдыхать. :|
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 22:40

  Faceless написав:
  freeze написав:А можете победителю конкурса у аватарки гравировку написать - Победитель конкурса валютного прогноза ULANUSA-2018?
Или как то по смыслу похоже сформулировать ?
Вместо Почетной Грамоты.

Предложу ввести новую медаль


А чего еще никому на форуме не давали розовую медаль "КОЗАК" medals.php?
Бойовий віртуальний козак
За жагу до боротьби награждённых нет
Зображення
И почему она розовая , козаку ? :lol:
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 00:18

Vitl 2-го давать прогноз это точно гадание на кофейной гуще - ещё ничего ясно не будет.
Согласен с Alex2007.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 09:57

  ЛАД написав:Vitl 2-го давать прогноз это точно гадание на кофейной гуще - ещё ничего ясно не будет.
Согласен с Alex2007.

В цих реаліях всі прогнози - це точно гадання.
вп могли передбачити лише какао-боби.
отримання траншу перед новим роком могли передбачити лише цукрові буряки.
курс 27,45-27,5 у грудні могли передбачити лише кукурудзяні качани.
і так далі...

Тому, вважаю, що прогноз на 150119 має право бути, так само, як прогноз на інші дати.
Востаннє редагувалось 10/9/9 в П'ят 28 гру, 2018 10:11, всього редагувалось 1 раз.
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 10:04

  10/9/9 написав:Тому, вважаю, що прогноз на 150119 має право бути так само, як прогноз на інші дати.


Да, тоже думаю, что не надо расслабляться. Тем более, что разные мнения почитать в начале января на 15-е число будет достаточно полезно.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 10:21

По курсу вже цікаво.
Вчора курс трохи зріс. Спостерігав, як в банку на касі здають крупну суму зелені, декілька тисяч, і гривні купюрами по 500 вже немає, лише по 200грн та по 100грн, коли підходить черга, кажуть, що доларів нема. :shock:
Сьогодні наразі курс ще трохи зріс.
І динаміка може продовжитись.
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 10:39

Ореста хотів запитати, встигли відкупитись позавчора-вчора, чи чекаєте, що валюта ще буде дешевша?
10/9/9
 
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