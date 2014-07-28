|
|
|
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: П'ят 28 гру, 2018 13:18
По голосовалке.Я , мы все тут , уважаем любое мнение.Но оно у каждого своё.Мне думается. что пропусков делать не стоит.Проголосовать есть возможность у каждого.Кто думает, что забудет . можно сразу.Дело в том. что праильно написал коллега шесть на девять , любой прогноз на любой день остаётся гаданием.Мы не можем знать завтра протаранят наш очередной буксир или нет. или что Трампу или пупкину в голову стукнет и как мы на это отреагируем.исходные данные для голосования есть у всех - транш получили. праздники. сезонность. скоро долги погашать.В том и интрига. чтобы без подсказки от мб назвать курс.Но отдаю должное коллегам. кот считают. что просто абы ляпнуть цифру. это не лучший вариант голосования.Я тоже свой прогноз продумываю.Сейчас я пошутил на 32 , думаю что будет поменьше.Но давайте все 24 раза проголосуем.Может даже найдутся кто заранее месяца на 3-4 заполнит таблицу Фейслеса.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: П'ят 28 гру, 2018 13:34
По курсам. Вчора десь до 12-ї у Києві в укргазбанку купував трохи ще по 27,5, а сьогодні на сайті світять 27,9, наявність не уточнював. Різниця за день - 40коп.
Отакої.
Додано: П'ят 28 гру, 2018 13:42
|