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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 13:18

По голосовалке.Я , мы все тут , уважаем любое мнение.Но оно у каждого своё.Мне думается. что пропусков делать не стоит.Проголосовать есть возможность у каждого.Кто думает, что забудет . можно сразу.Дело в том. что праильно написал коллега шесть на девять :) , любой прогноз на любой день остаётся гаданием.Мы не можем знать завтра протаранят наш очередной буксир или нет. или что Трампу или пупкину в голову стукнет и как мы на это отреагируем.исходные данные для голосования есть у всех - транш получили. праздники. сезонность. скоро долги погашать.В том и интрига. чтобы без подсказки от мб назвать курс.Но отдаю должное коллегам. кот считают. что просто абы ляпнуть цифру. это не лучший вариант голосования.Я тоже свой прогноз продумываю.Сейчас я пошутил на 32 :D , думаю что будет поменьше.Но давайте все 24 раза проголосуем.Может даже найдутся кто заранее месяца на 3-4 :) заполнит таблицу Фейслеса.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 13:34

По курсам. Вчора десь до 12-ї у Києві в укргазбанку купував трохи ще по 27,5, а сьогодні на сайті світять 27,9, наявність не уточнював. Різниця за день - 40коп.
Отакої.
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 13:39

10/9/9
До 11-ї год. було по 27.65, потім підняли.
yurko81
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 13:42

  yurko81 написав:10/9/9
До 11-ї год. було по 27.65, потім підняли.

А на продаж хоч було?
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 14:03

10/9/9
Не спитав... По 27.90 вже було без проблем.
yurko81
 
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