Додано: П'ят 28 гру, 2018 13:18

По голосовалке.Я , мы все тут , уважаем любое мнение.Но оно у каждого своё.Мне думается. что пропусков делать не стоит.Проголосовать есть возможность у каждого.Кто думает, что забудет . можно сразу.Дело в том. что праильно написал коллега шесть на девять, любой прогноз на любой день остаётся гаданием.Мы не можем знать завтра протаранят наш очередной буксир или нет. или что Трампу или пупкину в голову стукнет и как мы на это отреагируем.исходные данные для голосования есть у всех - транш получили. праздники. сезонность. скоро долги погашать.В том и интрига. чтобы без подсказки от мб назвать курс.Но отдаю должное коллегам. кот считают. что просто абы ляпнуть цифру. это не лучший вариант голосования.Я тоже свой прогноз продумываю.Сейчас я пошутил на 32, думаю что будет поменьше.Но давайте все 24 раза проголосуем.Может даже найдутся кто заранее месяца на 3-4заполнит таблицу Фейслеса.