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Додано: П'ят 28 гру, 2018 13:18
По голосовалке.Я , мы все тут , уважаем любое мнение.Но оно у каждого своё.Мне думается. что пропусков делать не стоит.Проголосовать есть возможность у каждого.Кто думает, что забудет . можно сразу.Дело в том. что праильно написал коллега шесть на девять , любой прогноз на любой день остаётся гаданием.Мы не можем знать завтра протаранят наш очередной буксир или нет. или что Трампу или пупкину в голову стукнет и как мы на это отреагируем.исходные данные для голосования есть у всех - транш получили. праздники. сезонность. скоро долги погашать.В том и интрига. чтобы без подсказки от мб назвать курс.Но отдаю должное коллегам. кот считают. что просто абы ляпнуть цифру. это не лучший вариант голосования.Я тоже свой прогноз продумываю.Сейчас я пошутил на 32 , думаю что будет поменьше.Но давайте все 24 раза проголосуем.Может даже найдутся кто заранее месяца на 3-4 заполнит таблицу Фейслеса.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: П'ят 28 гру, 2018 13:34
По курсам. Вчора десь до 12-ї у Києві в укргазбанку купував трохи ще по 27,5, а сьогодні на сайті світять 27,9, наявність не уточнював. Різниця за день - 40коп.
Отакої.
Додано: П'ят 28 гру, 2018 13:42
Додано: П'ят 28 гру, 2018 14:33
Гламурненька)))) Хто хоче?
Шановні учасники, пропонуйте категорію і підбивайте підсумки кому присвоїти, зроблю)
Пропозиції до неділі, оскільки в неділю ще мій останній робочий день в цьому році)
Чекаю)
p.s Колір також можете вказати
Додано: П'ят 28 гру, 2018 14:44
до 11-ти и в банках было по 27,50/60 (если нет кэша, то на депо на месяц нормально), сейчас банки +40коп дружно
алек006 скажет, что загон...думаю, что 27,40/45 было подарком на свято грекокатоликов/и др.
Василь в игноре форева
Додано: П'ят 28 гру, 2018 14:48
Vitl
заполнит таблицу на год и поедет на заробитки до НГ2020
потому как поездки на 3-4 мес уже не в моде
Василь в игноре форева
Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:05
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Я уже забыл, итоги голосовалки сегодня или завтра подводим?
Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:22
Почти со всем согласен, кроме транша. Уверенности в транше, конечно не было, но шансы были достаточно высоки.
ВП привело к 3-дневному скачку курса и всё.
А вот "курс 27,45-27,5 у грудні" для меня по-прежнему непонятен. Если он объясняется продажами заёмной валюты Минфином с последующим откупом летом (т.е. Минфин выступил как спекулянт, составив нам конкуренцию ), то заметного летнего провала в 2019 может не быть.
После НГ торги на МБ состоятся 3-4-го, потом 8-го, т.е. сколько-нибудь реальные торги будут 9-го. Давать прогноз 9-го на 15.01 вроде поздновато, а до этого проще ткнуть пальцем в небо.
freeze
Это безусловно, но мнение может быть и без прогноза на 15.01.
Vitl
О том, "что Трампу или пупкину в голову стукнет и как мы на это отреагируем", я уж и молчу. Тут бы с нашими внутр. причинами разобраться.
Подсказка от МБ может помочь понять дальнейшие действия "керманычей" - НБУ и Минфина. Но может и не помочь.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 28 гру, 2018 15:44, всього редагувалось 2 разів.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
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