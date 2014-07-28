Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:22

10/9/9 написав: ЛАД написав: Vitl 2-го давать прогноз это точно гадание на кофейной гуще - ещё ничего ясно не будет.

Согласен с Alex2007. 2-го давать прогноз это точно гадание на кофейной гуще - ещё ничего ясно не будет.Согласен с Alex2007.

В цих реаліях всі прогнози - це точно гадання.

вп могли передбачити лише какао-боби.

отримання траншу перед новим роком могли передбачити лише цукрові буряки.

курс 27,45-27,5 у грудні могли передбачити лише кукурудзяні качани.

і так далі...



Тому, вважаю, що прогноз на 150119 має право бути, так само, як прогноз на інші дати. В цих реаліях всі прогнози - це точно гадання.вп могли передбачити лише какао-боби.отримання траншу перед новим роком могли передбачити лише цукрові буряки.курс 27,45-27,5 у грудні могли передбачити лише кукурудзяні качани.і так далі...Тому, вважаю, що прогноз на 150119 має право бути, так само, як прогноз на інші дати.

разные мнения почитать в начале января на 15-е число будет достаточно полезно.

Почти со всем согласен, кроме транша. Уверенности в транше, конечно не было, но шансы были достаточно высоки.ВП привело к 3-дневному скачку курса и всё.А вот "курс 27,45-27,5 у грудні" для меня по-прежнему непонятен. Если он объясняется продажами заёмной валюты Минфином с последующим откупом летом (т.е. Минфин выступил как спекулянт, составив нам конкуренцию), то заметного летнего провала в 2019 может не быть.После НГ торги на МБ состоятся 3-4-го, потом 8-го, т.е. сколько-нибудь реальные торги будут 9-го. Давать прогноз 9-го на 15.01 вроде поздновато, а до этого проще ткнуть пальцем в небо.Это безусловно, но мнение может быть и без прогноза на 15.01.О том, "что Трампу или пупкину в голову стукнет и как мы на это отреагируем", я уж и молчу. Тут бы с нашими внутр. причинами разобраться.Подсказка от МБ может помочь понять дальнейшие действия "керманычей" - НБУ и Минфина. Но может и не помочь.