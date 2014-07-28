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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1225122612271228>
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 13:18

По голосовалке.Я , мы все тут , уважаем любое мнение.Но оно у каждого своё.Мне думается. что пропусков делать не стоит.Проголосовать есть возможность у каждого.Кто думает, что забудет . можно сразу.Дело в том. что праильно написал коллега шесть на девять :) , любой прогноз на любой день остаётся гаданием.Мы не можем знать завтра протаранят наш очередной буксир или нет. или что Трампу или пупкину в голову стукнет и как мы на это отреагируем.исходные данные для голосования есть у всех - транш получили. праздники. сезонность. скоро долги погашать.В том и интрига. чтобы без подсказки от мб назвать курс.Но отдаю должное коллегам. кот считают. что просто абы ляпнуть цифру. это не лучший вариант голосования.Я тоже свой прогноз продумываю.Сейчас я пошутил на 32 :D , думаю что будет поменьше.Но давайте все 24 раза проголосуем.Может даже найдутся кто заранее месяца на 3-4 :) заполнит таблицу Фейслеса.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 13:34

По курсам. Вчора десь до 12-ї у Києві в укргазбанку купував трохи ще по 27,5, а сьогодні на сайті світять 27,9, наявність не уточнював. Різниця за день - 40коп.
Отакої.
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 13:39

10/9/9
До 11-ї год. було по 27.65, потім підняли.
yurko81
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 13:42

  yurko81 написав:10/9/9
До 11-ї год. було по 27.65, потім підняли.

А на продаж хоч було?
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 14:03

10/9/9
Не спитав... По 27.90 вже було без проблем.
yurko81
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 14:33

  Alex2007 написав:
  Faceless написав:
  freeze написав:А можете победителю конкурса у аватарки гравировку написать - Победитель конкурса валютного прогноза ULANUSA-2018?
Или как то по смыслу похоже сформулировать ?
Вместо Почетной Грамоты.

Предложу ввести новую медаль


А чего еще никому на форуме не давали розовую медаль "КОЗАК" medals.php?
Бойовий віртуальний козак
За жагу до боротьби награждённых нет
Зображення
И почему она розовая , козаку ? :lol:


Гламурненька)))) :mrgreen: Хто хоче?

Шановні учасники, пропонуйте категорію і підбивайте підсумки кому присвоїти, зроблю)
Пропозиції до неділі, оскільки в неділю ще мій останній робочий день в цьому році)
Чекаю)
p.s Колір також можете вказати
Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 14:44

  yurko81 написав:10/9/9
До 11-ї год. було по 27.65, потім підняли.


до 11-ти и в банках было по 27,50/60 (если нет кэша, то на депо на месяц нормально), сейчас банки +40коп дружно

алек006 скажет, что загон...думаю, что 27,40/45 было подарком на свято грекокатоликов/и др.
Василь в игноре форева
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 14:48

Vitl

заполнит таблицу на год и поедет на заробитки до НГ2020 :mrgreen:
потому как поездки на 3-4 мес уже не в моде
Василь в игноре форева
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:05

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

Я уже забыл, итоги голосовалки сегодня или завтра подводим?
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:22

  10/9/9 написав:
  ЛАД написав:Vitl 2-го давать прогноз это точно гадание на кофейной гуще - ещё ничего ясно не будет.
Согласен с Alex2007.

В цих реаліях всі прогнози - це точно гадання.
вп могли передбачити лише какао-боби.
отримання траншу перед новим роком могли передбачити лише цукрові буряки.
курс 27,45-27,5 у грудні могли передбачити лише кукурудзяні качани.
і так далі...

Тому, вважаю, що прогноз на 150119 має право бути, так само, як прогноз на інші дати.

Почти со всем согласен, кроме транша. Уверенности в транше, конечно не было, но шансы были достаточно высоки.
ВП привело к 3-дневному скачку курса и всё.
А вот "курс 27,45-27,5 у грудні" для меня по-прежнему непонятен. Если он объясняется продажами заёмной валюты Минфином с последующим откупом летом (т.е. Минфин выступил как спекулянт, составив нам конкуренцию :) ), то заметного летнего провала в 2019 может не быть.
После НГ торги на МБ состоятся 3-4-го, потом 8-го, т.е. сколько-нибудь реальные торги будут 9-го. Давать прогноз 9-го на 15.01 вроде поздновато, а до этого проще ткнуть пальцем в небо. :)

freeze
разные мнения почитать в начале января на 15-е число будет достаточно полезно.

Это безусловно, но мнение может быть и без прогноза на 15.01.

Vitl
О том, "что Трампу или пупкину в голову стукнет и как мы на это отреагируем", я уж и молчу. Тут бы с нашими внутр. причинами разобраться.
Подсказка от МБ может помочь понять дальнейшие действия "керманычей" - НБУ и Минфина. Но может и не помочь. :)
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 28 гру, 2018 15:44, всього редагувалось 2 разів.
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