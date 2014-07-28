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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:27
Faceless написав:
Я уже забыл, итоги голосовалки сегодня или завтра подводим?
завтра 13.00
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:45
Ірина_ написав:
Гламурненька)))) Хто хоче?
Шановні учасники, пропонуйте категорію і підбивайте підсумки кому присвоїти, зроблю)
Пропозиції до неділі, оскільки в неділю ще мій останній робочий день в цьому році)
Чекаю)
p.s Колір також можете вказати
Наверное, к валютному прогнозу подходит один из оттенков зеленого, ну а если лейбл доллара внутрь вставить )))
Предлагаю подводить итоги ежеквартально, чтобы не растягивать табличку вширь, да вниз тоже - люди бывают приходят-пропадают.
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:47
Vitl написав:
Как там сильный уровень 28.Гагарин его уже взял.О чём вчера я и писал, что очень быстро всё меняется.
Гагарин уже взял 28 даже на приём (в 14.48) - 28,00/28,15.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:51
prodigy написав: Faceless написав:
Я уже забыл, итоги голосовалки сегодня или завтра подводим?
завтра 13.00
Чудово!!!
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