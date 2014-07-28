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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1225122612271228
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:27

  Faceless написав:Я уже забыл, итоги голосовалки сегодня или завтра подводим?


завтра 13.00
Василь в игноре форева
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:45

  Ірина_ написав:Гламурненька)))) Хто хоче?

Шановні учасники, пропонуйте категорію і підбивайте підсумки кому присвоїти, зроблю)
Пропозиції до неділі, оскільки в неділю ще мій останній робочий день в цьому році)
Чекаю)
p.s Колір також можете вказати


Наверное, к валютному прогнозу подходит один из оттенков зеленого, ну а если лейбл доллара внутрь вставить )))

Предлагаю подводить итоги ежеквартально, чтобы не растягивать табличку вширь, да вниз тоже - люди бывают приходят-пропадают.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:47

  Vitl написав:Как там сильный уровень 28.Гагарин его уже взял.О чём вчера я и писал, что очень быстро всё меняется.

Гагарин уже взял 28 даже на приём (в 14.48) - 28,00/28,15.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:51

  prodigy написав:
  Faceless написав:Я уже забыл, итоги голосовалки сегодня или завтра подводим?


завтра 13.00

Чудово!!! :mrgreen:
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