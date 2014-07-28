|
|
|
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: П'ят 28 гру, 2018 18:13
10/9/9 написав:Ореста
хотів запитати, встигли відкупитись позавчора-вчора, чи чекаєте, що валюта ще буде дешевша?
Та, напрогнозував ебонітовий, що мабуть не з‘явиться, бо вдячних є велика кількість, кому допоміг .Фігіють от спеця.
-
Перес де Куэльяр
-
-
- Повідомлень: 2131
- З нами з: 06.01.17
- Подякував: 759 раз.
- Подякували: 771 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: П'ят 28 гру, 2018 18:21
Перес де Куэльяр написав: 10/9/9 написав:Ореста
хотів запитати, встигли відкупитись позавчора-вчора, чи чекаєте, що валюта ще буде дешевша?
Та, напрогнозував ебонітовий, що мабуть не з‘явиться, бо вдячних є велика кількість, кому допоміг .Фігіють от спеця.
Чорномирдін, це Орест тобі таку погремуху дав
Василь в игноре форева
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 4623
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 2017 раз.
- Подякували: 1301 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 28 гру, 2018 18:30
prodigy написав: Перес де Куэльяр написав: 10/9/9 написав:Ореста
хотів запитати, встигли відкупитись позавчора-вчора, чи чекаєте, що валюта ще буде дешевша?
Та, напрогнозував ебонітовий, що мабуть не з‘явиться, бо вдячних є велика кількість, кому допоміг .Фігіють от спеця.
Чорномирдін, це Орест тобі таку погремуху дав
Привіт Чудо . Це Vita Ореста так кличе, каже твоя красівше ніж сц.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр
в П'ят 28 гру, 2018 19:07, всього редагувалось 1 раз.
-
Перес де Куэльяр
-
-
- Повідомлень: 2131
- З нами з: 06.01.17
- Подякував: 759 раз.
- Подякували: 771 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: П'ят 28 гру, 2018 18:36
Перес де Куэльяр
не получилось у тебя валенком прикинуться...бывает
а вообще завязывай с народом собачиться...не красиво это
уже не пацан, а хочешь выглядеть пацаном в глазах взрослых дядей
Василь в игноре форева
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 4623
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 2017 раз.
- Подякували: 1301 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 28 гру, 2018 19:05
prodigy написав:Перес де Куэльяр
не получилось у тебя валенком прикинуться...бывает
а вообще завязывай с народом собачиться...не красиво это
уже не пацан, а хочешь выглядеть пацаном в глазах взрослых дядей
А тя тя, не прикидуйся прицюцьком, вчора людей контрацептивами обзивав, а тут Д*Артан*яна вмикєш.
-
Перес де Куэльяр
-
-
- Повідомлень: 2131
- З нами з: 06.01.17
- Подякував: 759 раз.
- Подякували: 771 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|