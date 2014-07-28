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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1226122712281229
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 18:13

  10/9/9 написав:Ореста хотів запитати, встигли відкупитись позавчора-вчора, чи чекаєте, що валюта ще буде дешевша?
Та, напрогнозував ебонітовий, що мабуть не з‘явиться, бо вдячних є велика кількість, кому допоміг .Фігіють от спеця.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 18:21

  Перес де Куэльяр написав:
  10/9/9 написав:Ореста хотів запитати, встигли відкупитись позавчора-вчора, чи чекаєте, що валюта ще буде дешевша?
Та, напрогнозував ебонітовий, що мабуть не з‘явиться, бо вдячних є велика кількість, кому допоміг .Фігіють от спеця.


Чорномирдін, це Орест тобі таку погремуху дав :mrgreen:
Василь в игноре форева
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 18:30

  prodigy написав:
  Перес де Куэльяр написав:
  10/9/9 написав:Ореста хотів запитати, встигли відкупитись позавчора-вчора, чи чекаєте, що валюта ще буде дешевша?
Та, напрогнозував ебонітовий, що мабуть не з‘явиться, бо вдячних є велика кількість, кому допоміг .Фігіють от спеця.


Чорномирдін, це Орест тобі таку погремуху дав :mrgreen:
Привіт Чудо . Це Vita Ореста так кличе, каже твоя красівше ніж сц. :lol:
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в П'ят 28 гру, 2018 19:07, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 18:36

Перес де Куэльяр

не получилось у тебя валенком прикинуться...бывает

а вообще завязывай с народом собачиться...не красиво это
уже не пацан, а хочешь выглядеть пацаном в глазах взрослых дядей
Василь в игноре форева
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 19:05

  prodigy написав:Перес де Куэльяр

не получилось у тебя валенком прикинуться...бывает

а вообще завязывай с народом собачиться...не красиво это
уже не пацан, а хочешь выглядеть пацаном в глазах взрослых дядей
А тя тя, не прикидуйся прицюцьком, вчора людей контрацептивами обзивав, а тут Д*Артан*яна вмикєш. :lol:
Перес де Куэльяр
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