RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 1226122712281229
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 20:14

  Vitl написав:Как там сильный уровень 28.Гагарин его уже взял.О чём вчера я и писал, что очень быстро всё меняется.


Я не знаю что бьет Гагарину по голове что он такие курсы берет (28.2) , но у нас в Одессе пару часов назад кругом были цифры на продажу 27.8-27.9 и сейчас тоже за .90 можно взять , но мне лично не надо. :!:

И наверно мне пора не отдых валютный :arrow:
Хрен поймешь что происходит
Alex2007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1154
З нами з: 11.10.16
Подякував: 520 раз.
Подякували: 393 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 20:36

  Alex2007 написав:
  Vitl написав:Как там сильный уровень 28.Гагарин его уже взял.О чём вчера я и писал, что очень быстро всё меняется.


Я не знаю что бьет Гагарину по голове что он такие курсы берет (28.2) , но у нас в Одессе пару часов назад кругом были цифры на продажу 27.8-27.9 и сейчас тоже за .90 можно взять , но мне лично не надо. :!:

И наверно мне пора не отдых валютный :arrow:
Хрен поймешь что происходит

Это не гагарину бьёт. Все харьковские сайты выставили такую продажу, есть даже 28,25. Не на сайтах есть ниже - 28,10 и 28,15. но, возможно, просто не поменяли. Посмотрим завтра.
Хрен поймешь, что происходит - это да. Но похоже на совместные игры НБУ и Минфина.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 11193
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3457 раз.
Подякували: 3278 раз.
 
Профіль
2
2
4
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 20:41

  Alex2007 написав:
  Vitl написав:Как там сильный уровень 28.Гагарин его уже взял.О чём вчера я и писал, что очень быстро всё меняется.


Я не знаю что бьет Гагарину по голове что он такие курсы берет (28.2) , но у нас в Одессе пару часов назад кругом были цифры на продажу 27.8-27.9 и сейчас тоже за .90 можно взять , но мне лично не надо. :!:

И наверно мне пора не отдых валютный :arrow:
Хрен поймешь что происходит


Вот фиксинг. по кот я понял многие у вас рассчитываются
https://minfin.com.ua/currency/contracts/
Там 28 продажа.
Да чё тут понимать. главный спекуль страны в деле.Курс теперь на продажу меньше не будет. т к мб показал рост перед выходными.А вот покупка может припасть как всегда предпразднично.В банках остались вывески 27,90+, но на них можно только посмотреть или сфотографировать на память.За праздники выручка прибавится.Но в противовес Орестовские заробитчане будут сливаться постепеннно.Ну уж если в январе курс не вырастет. я удивлюсь, это будет уникальный январь :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14951
З нами з: 04.05.10
Подякував: 712 раз.
Подякували: 1552 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 20:44

  10/9/9 написав:Ореста хотів запитати, встигли відкупитись позавчора-вчора, чи чекаєте, що валюта ще буде дешевша?

Хороший вопрос. :) Конечно откупился.Просто тут каждый шаг описывать некогда.ну не остался ж он с гривной. а курс(поезд) уехал без него на север.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14951
З нами з: 04.05.10
Подякував: 712 раз.
Подякували: 1552 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 20:48

  ЛАД написав:
  Alex2007 написав:
  Vitl написав:Как там сильный уровень 28.Гагарин его уже взял.О чём вчера я и писал, что очень быстро всё меняется.


Я не знаю что бьет Гагарину по голове что он такие курсы берет (28.2) , но у нас в Одессе пару часов назад кругом были цифры на продажу 27.8-27.9 и сейчас тоже за .90 можно взять , но мне лично не надо. :!:

И наверно мне пора не отдых валютный :arrow:
Хрен поймешь что происходит

Это не гагарину бьёт. Все харьковские сайты выставили такую продажу, есть даже 28,25. Не на сайтах есть ниже - 28,10 и 28,15. но, возможно, просто не поменяли. Посмотрим завтра.
Хрен поймешь, что происходит - это да. Но похоже на совместные игры НБУ и Минфина.


Если закрепимся над 28, то пойдет выше, если же завтра-послезавтра пойдет вниз - то гривнепатриотам можно будет немного успокоиться
Предположим сейчас истинный рост , то возникает вопрос, к чему тогда был весь этот цирковой движ "все шо ниже 28" :?: . :roll:
Alex2007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1154
З нами з: 11.10.16
Подякував: 520 раз.
Подякували: 393 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1226122712281229
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Падение курса гривны произошло по политическим причинам
Сергей Лазуренко » Пон 28 лип, 2014 19:19
3 6057
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лют, 2016 13:15
anna_krav
Прогноз споживання газу в 2015 році в Україні
<LeV> » Пон 30 бер, 2015 09:22
7 7598
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лют, 2016 09:45
Anna_Kravchenko
В ближайшее время стабилизация курса гривне не грозит?
Сергей Лазуренко » Вів 25 лис, 2014 20:20
0 4654
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 лис, 2014 20:20
Сергей Лазуренко

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.