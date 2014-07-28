Додано: П'ят 28 гру, 2018 20:41

Alex2007 написав: Vitl написав: Как там сильный уровень 28.Гагарин его уже взял.О чём вчера я и писал, что очень быстро всё меняется. Как там сильный уровень 28.Гагарин его уже взял.О чём вчера я и писал, что очень быстро всё меняется.



Я не знаю что бьет Гагарину по голове что он такие курсы берет (28.2) , но у нас в Одессе пару часов назад кругом были цифры на продажу 27.8-27.9 и сейчас тоже за .90 можно взять , но мне лично не надо.



И наверно мне пора не отдых валютный

Хрен поймешь что происходит Я не знаю что бьет Гагарину по голове что он такие курсы берет (28.2) , но у нас в Одессе пару часов назад кругом были цифры на продажу 27.8-27.9 и сейчас тоже за .90 можно взять , но мне лично не надо.И наверно мне пора не отдых валютныйХрен поймешь что происходит

Вот фиксинг. по кот я понял многие у вас рассчитываютсяТам 28 продажа.Да чё тут понимать. главный спекуль страны в деле.Курс теперь на продажу меньше не будет. т к мб показал рост перед выходными.А вот покупка может припасть как всегда предпразднично.В банках остались вывески 27,90+, но на них можно только посмотреть или сфотографировать на память.За праздники выручка прибавится.Но в противовес Орестовские заробитчане будут сливаться постепеннно.Ну уж если в январе курс не вырастет. я удивлюсь, это будет уникальный январь