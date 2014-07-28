Vitl написав:Как там сильный уровень 28.Гагарин его уже взял.О чём вчера я и писал, что очень быстро всё меняется.
Я не знаю что бьет Гагарину по голове что он такие курсы берет (28.2) , но у нас в Одессе пару часов назад кругом были цифры на продажу 27.8-27.9 и сейчас тоже за .90 можно взять , но мне лично не надо.
И наверно мне пора не отдых валютный Хрен поймешь что происходит
Vitl написав:Как там сильный уровень 28.Гагарин его уже взял.О чём вчера я и писал, что очень быстро всё меняется.
Я не знаю что бьет Гагарину по голове что он такие курсы берет (28.2) , но у нас в Одессе пару часов назад кругом были цифры на продажу 27.8-27.9 и сейчас тоже за .90 можно взять , но мне лично не надо.
И наверно мне пора не отдых валютный Хрен поймешь что происходит
Это не гагарину бьёт. Все харьковские сайты выставили такую продажу, есть даже 28,25. Не на сайтах есть ниже - 28,10 и 28,15. но, возможно, просто не поменяли. Посмотрим завтра. Хрен поймешь, что происходит - это да. Но похоже на совместные игры НБУ и Минфина.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
Vitl написав:Как там сильный уровень 28.Гагарин его уже взял.О чём вчера я и писал, что очень быстро всё меняется.
Я не знаю что бьет Гагарину по голове что он такие курсы берет (28.2) , но у нас в Одессе пару часов назад кругом были цифры на продажу 27.8-27.9 и сейчас тоже за .90 можно взять , но мне лично не надо.
И наверно мне пора не отдых валютный Хрен поймешь что происходит
Вот фиксинг. по кот я понял многие у вас рассчитываются https://minfin.com.ua/currency/contracts/ Там 28 продажа. Да чё тут понимать. главный спекуль страны в деле.Курс теперь на продажу меньше не будет. т к мб показал рост перед выходными.А вот покупка может припасть как всегда предпразднично.В банках остались вывески 27,90+, но на них можно только посмотреть или сфотографировать на память.За праздники выручка прибавится.Но в противовес Орестовские заробитчане будут сливаться постепеннно.Ну уж если в январе курс не вырастет. я удивлюсь, это будет уникальный январь
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl написав:Как там сильный уровень 28.Гагарин его уже взял.О чём вчера я и писал, что очень быстро всё меняется.
Я не знаю что бьет Гагарину по голове что он такие курсы берет (28.2) , но у нас в Одессе пару часов назад кругом были цифры на продажу 27.8-27.9 и сейчас тоже за .90 можно взять , но мне лично не надо.
И наверно мне пора не отдых валютный Хрен поймешь что происходит
Это не гагарину бьёт. Все харьковские сайты выставили такую продажу, есть даже 28,25. Не на сайтах есть ниже - 28,10 и 28,15. но, возможно, просто не поменяли. Посмотрим завтра. Хрен поймешь, что происходит - это да. Но похоже на совместные игры НБУ и Минфина.
Если закрепимся над 28, то пойдет выше, если же завтра-послезавтра пойдет вниз - то гривнепатриотам можно будет немного успокоиться Предположим сейчас истинный рост , то возникает вопрос, к чему тогда был весь этот цирковой движ "все шо ниже 28" .
Vitl написав:..... ПС всё мастерство заключается в том, чтобы предугадывать ситуацию тогда, когда большинство видит, думает, считает наоборот
В сегодняшней ситуации предлог "пред" стоит убрать. Сейчас можно или угадать, или знать (инсайд). Гагарин закончил 28,00/28,20.
- Да и под 28 не так уж глубоко зашли.Как за неск дней зашли так и выйдем. Это написано вчера в 11,07 когда ещё понятия про 28 мало у кого существовало.больше обсуждалось па 27,5 брать или дождаться ниже ПС для меня важно не то что угадал или предугадал. а то что подтвердилась версия грубого обмана и отжима честно заработанной валюты.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Alex2007 Предположим сейчас истинный рост , то возникает вопрос, к чему тогда был весь этот цирковой движ "все шо ниже 28" .
Не ищи чёрную кошку... Был приток продавцов на мб.Теперь он иссяк, вот и делов.А по сезонке иссякать будет и дальше.если конечно последние запасы продуктов твари не продадут за рубеж и кушать людям ничего почти не оставят.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl написав:Alex2007 Предположим сейчас истинный рост , то возникает вопрос, к чему тогда был весь этот цирковой движ "все шо ниже 28" .
Не ищи чёрную кошку... Был приток продавцов на мб.Теперь он иссяк, вот и делов.А по сезонке иссякать будет и дальше.если конечно последние запасы продуктов твари не продадут за рубеж и кушать людям ничего почти не оставят.
Возможно и так. Но избыток продавцов в декабре вызывает, как минимум, удивление. Поэтому я скорее поверю в чёрную кошку - согласованную работу НБУ и Минфина.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.