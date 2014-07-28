Додано: Суб 29 гру, 2018 13:53

Коллеги - победители, вы молодцы.Освобожусь. отдельно попробую многих охарактеризовать в лучшем свете.а пока провели почти год прогнозов.Были времена неудачные, были и близкие к цели и даже очень.так что всё нормально, не стыдно за нашу команду.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.