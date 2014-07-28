Коментарі такі: рік тому було 28,5, два роки тому 28,8. Зважаючи на теперішню динаміку, не бачу, чому курс має бути нижче за 28,5-28,8. Загалом маю три прогнози, песимістичний - 29,4, отимістичний - 28,2 поміркований прогноз - 28,85. Гадаю, що більш ймовірно 28,85.
Востаннє редагувалось 10/9/9 в Суб 29 гру, 2018 13:12, всього редагувалось 1 раз.
Поздравляем победителей Победители заключительного этапа: 1 место - Faceless с погрешностью менее 1 копейки (и третий раз ) 2 место - freeze с погрешностью 4 копейки 3 место - prodigy с погрешностью менее 7 копеек
Абсолютные победители: 1 место - чик со средней погрешностью менее 18 копеек 2 место - freeze со средней погрешностью чуть более 22 копеек 3 место - Alex2007 со средней погрешностью менее 23 копеек
Коллеги - победители, вы молодцы.Освобожусь. отдельно попробую многих охарактеризовать в лучшем свете.а пока провели почти год прогнозов.Были времена неудачные, были и близкие к цели и даже очень.так что всё нормально, не стыдно за нашу команду.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Далее... источник не подвёл, как на моё мнение.Усреднение хорошо сгладило мини и макс.Если вспомнить моё предложение до 2го 18,00 дать данные. то получается что ещё 4 дня.ну больше это уже много.А ждать инсайд особого смысла нет.Вы же видите как курс колбасит.неск дней назад в 28 мало кто уже верил, а теперь уже выше.Поэтому. кто не может обосновать прогноз. ничего страшного. тыкайте пальцем в небо, пукайте в лужу, гадайте на кофейной гуще - никто не воспрещает.А я напоминаю, что сезонно 15 января могло бы быть пиковым, поэтому кто ниже 30 назначит хорошенько подумайте
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.