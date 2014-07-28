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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 12:58

15.01.2019 28,85

Коментарі такі:
рік тому було 28,5,
два роки тому 28,8.
Зважаючи на теперішню динаміку, не бачу, чому курс має бути нижче за 28,5-28,8.
Загалом маю три прогнози, песимістичний - 29,4, отимістичний - 28,2 поміркований прогноз - 28,85. Гадаю, що більш ймовірно 28,85.
Востаннє редагувалось 10/9/9 в Суб 29 гру, 2018 13:12, всього редагувалось 1 раз.
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 13:05

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

28,17 28,15 28,05 28,15 28,3 28,13 27,95
Снял данные кити груп от всех семи городов.в 13.03
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 13:06

Фиксируем итоги

https://kit-group.in.ua/obmen-valyut/
Продажа на 13-00
Киев: 28,17
Харьков: 28,15
Одесса: 28,05
Львов: 28,15
Днепр: 28,3
Винница: 28,13
Черновцы: 27,95

Средний курс: 28,1286
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 13:06

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

Вот и хорошо, что усреднение сглаживает Днепр .30 и Черновцы.95
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 13:08

Faceless

Молодцы мы с тобой... :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 13:14

походу Faceless трижды герой голосовалки - молодца :D
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 13:15

Фиксируем результаты голосовалки

Зображення

Поздравляем победителей
Победители заключительного этапа:
1 место - Faceless с погрешностью менее 1 копейки (и третий раз 8) )
2 место - freeze с погрешностью 4 копейки
3 место - prodigy с погрешностью менее 7 копеек

Абсолютные победители:
1 место - чик со средней погрешностью менее 18 копеек
2 место - freeze со средней погрешностью чуть более 22 копеек
3 место - Alex2007 со средней погрешностью менее 23 копеек

Процедура награждения победителей скоро
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 13:53

Коллеги - победители, вы молодцы.Освобожусь. отдельно попробую многих охарактеризовать в лучшем свете.а пока провели почти год прогнозов.Были времена неудачные, были и близкие к цели и даже очень.так что всё нормально, не стыдно за нашу команду.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 13:59

Далее...
источник не подвёл, как на моё мнение.Усреднение хорошо сгладило мини и макс.Если вспомнить моё предложение до 2го 18,00 дать данные. то получается что ещё 4 дня.ну больше это уже много.А ждать инсайд особого смысла нет.Вы же видите как курс колбасит.неск дней назад в 28 мало кто уже верил, а теперь уже выше.Поэтому. кто не может обосновать прогноз. ничего страшного. тыкайте пальцем в небо, пукайте в лужу, гадайте на кофейной гуще - никто не воспрещает.А я напоминаю, что сезонно 15 января могло бы быть пиковым, поэтому кто ниже 30 назначит хорошенько подумайте :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 15:10

Faceless
не спешите с итогами, внимательно по модулю посчитайте сумму погрешностей

prodigy со средней погрешностью менее 21.3 копеек
Василь в игноре форева
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