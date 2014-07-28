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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1228122912301231
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 15:15

на середину января 29,50
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 15:16

  Faceless написав:Победители заключительного этапа:
1 место - Faceless с погрешностью менее 1 копейки (и третий раз 8) )

Кросавчєг (с) :mrgreen:
Вітаю. :wink:
Залишилось вгадати у Гагаріна. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 16:15

  prodigy написав:Faceless
не спешите с итогами, внимательно по модулю посчитайте сумму погрешностей

prodigy со средней погрешностью менее 21.3 копеек


Ага, если прокалькулировать в табличке среднюю погрешность получается, что Faceless сам себя обидел )))
1/ Чик 17.67
2/ Faceless 20.00
3/ сразу трое с абсолютно одинаковым значением - Freeze, Prodigy, Alex2007 - 21.333
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 16:31

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

prodigy написав:Faceless
не спешите с итогами, внимательно по модулю посчитайте сумму погрешностей

prodigy со средней погрешностью менее 21.3 копеек
Погрешность на табличке уже округленная
Я ничего не считаю, там большой лист с формулами в экселе
Хотелось бы конечно абсолютный рейтинг повыше, но увы две большие ошибки в августе и ноябре
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 16:46

  Vitl написав:Alex2007
Предположим сейчас истинный рост , то возникает вопрос, к чему тогда был весь этот цирковой движ "все шо ниже 28" :?: . :roll:

Не ищи чёрную кошку...
Был приток продавцов на мб.Теперь он иссяк, вот и делов.А по сезонке иссякать будет и дальше.если конечно последние запасы продуктов твари не продадут за рубеж и кушать людям ничего почти не оставят.


Я то не спорю насчет экпортеров.
Но зачем надо было устраивать эту непонятную движню, и например, выдавать компенсацию ндс-никам в последние дни, если можно было отдавать это равными частями в течение месяца, если можно отдавать бюджетную гривну равномерно.
вредители и спекулянты , шо тут скажешь :lol:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 16:54

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

Приветствую!
Поздравляю победителей))))
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