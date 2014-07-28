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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Суб 29 гру, 2018 15:15
на середину января 29,50
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uaprofi
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Додано: Суб 29 гру, 2018 15:16
Faceless написав:Победители заключительного этапа:
1 место - Faceless
с погрешностью менее 1 копейки (и третий раз
)
Кросавчєг (с)
Вітаю.
Залишилось вгадати у Гагаріна.
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Додано: Суб 29 гру, 2018 16:15
prodigy написав:Faceless
не спешите с итогами, внимательно по модулю посчитайте сумму погрешностей prodigy
со средней погрешностью менее 21.3 копеек
Ага, если прокалькулировать в табличке среднюю погрешность получается, что Faceless сам себя обидел )))
1/ Чик 17.67
2/ Faceless 20.00
3/ сразу трое с абсолютно одинаковым значением - Freeze, Prodigy, Alex2007 - 21.333
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freeze
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Додано: Суб 29 гру, 2018 16:31
prodigy написав:Faceless
не спешите с итогами, внимательно по модулю посчитайте сумму погрешностей
prodigy со средней погрешностью менее 21.3 копеек
Погрешность на табличке уже округленная
Я ничего не считаю, там большой лист с формулами в экселе
Хотелось бы конечно абсолютный рейтинг повыше, но увы две большие ошибки в августе и ноябре
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Faceless
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Додано: Суб 29 гру, 2018 16:46
Vitl написав:Alex2007
Предположим сейчас истинный рост , то возникает вопрос, к чему тогда был весь этот цирковой движ "все шо ниже 28"
.
Не ищи чёрную кошку...
Был приток продавцов на мб.Теперь он иссяк, вот и делов.А по сезонке иссякать будет и дальше.если конечно последние запасы продуктов твари не продадут за рубеж и кушать людям ничего почти не оставят.
Я то не спорю насчет экпортеров.
Но зачем надо было устраивать эту непонятную движню, и например, выдавать компенсацию ндс-никам в последние дни, если можно было отдавать это равными частями в течение месяца, если можно отдавать бюджетную гривну равномерно.
вредители и спекулянты , шо тут скажешь
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Alex2007
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Додано: Суб 29 гру, 2018 16:54
Приветствую!
Поздравляю победителей))))
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SAndriy1
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