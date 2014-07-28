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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1230123112321233>
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 19:08

  Alex2007 написав:
  Vitl написав:Alex2007
Предположим сейчас истинный рост , то возникает вопрос, к чему тогда был весь этот цирковой движ "все шо ниже 28" :?: . :roll:

Не ищи чёрную кошку...
Был приток продавцов на мб.Теперь он иссяк, вот и делов.А по сезонке иссякать будет и дальше.если конечно последние запасы продуктов твари не продадут за рубеж и кушать людям ничего почти не оставят.


Я то не спорю насчет экпортеров.
Но зачем надо было устраивать эту непонятную движню, и например, выдавать компенсацию ндс-никам в последние дни, если можно было отдавать это равными частями в течение месяца, если можно отдавать бюджетную гривну равномерно.
вредители и спекулянты , шо тут скажешь :lol:


Может я и не прав. но имхо такое.Сейчас курсом правит ставка привлечения гривневого инструмента.Когда она поднималась до 20,5% курс шлёпнулся к 27 почти.Сейчас попустило назад около 17%.Курс отскочил назад.Остальные факторы пока курят в стороне.Транш может ещё подбодрил гривнеукрепляж недавний. а остальное мало влияет.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 19:11

prodigy
Пояснение Фейслеса валидное :?: Система подсчётов не вызывает противоречий :?: Коллеги, сразу говорите. если что не так, чтобы мы потом не спорили и не обижались.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 19:38

  Vitl написав:prodigy
Пояснение Фейслеса валидное :?: Система подсчётов не вызывает противоречий :?: Коллеги, сразу говорите. если что не так, чтобы мы потом не спорили и не обижались.

получается основная работа на нём, его мнение самое важное...
а шо делать?
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 19:51

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работа-это не аргумент

важно качество работы
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 19:52

  Vitl написав:prodigy
Пояснение Фейслеса валидное :?: Система подсчётов не вызывает противоречий :?: Коллеги, сразу говорите. если что не так, чтобы мы потом не спорили и не обижались.


наебалово, впрочем как всегда :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 20:11

  prodigy написав:чик

работа-это не аргумент

важно качество работы

ну и шо ты предлагаешь?
а шо делать?
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 20:12

Предоставим слово Фейслесу, чтобы он разъяснил спорную ситуацию.Я уже написал, повторю, что если за девять прошедших этапов каждый раз округлять значение, то может набежать несколько копеек разницы.Может это и не к месту.Я просто пытаюсь понять в чём проблема.Думаю, что специально что то мутить не было смысла.Спокойно, всё станет на свои места.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 20:13

я перерахував, і дійсно у Prodigy істотно інший результат, не такий, як в таблиці , таки 21.333
Востаннє редагувалось 10/9/9 в Суб 29 гру, 2018 20:20, всього редагувалось 1 раз.
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 20:18

Я впереди Продиджи, но у меня 230 копеек промахов, а у него 192.
Всё понятно.Не нужно кипишевать.Фейслесс, огромная просьба, довести до ума результаты.На лицо какая то ошибка.Все данные сведены, ничего не утеряно.Где то неправильный расчёт.Подождём, может он и завтра хотя бы разберётся.Уверен, никакого умысла в этом не было.Пока переходим в курилку и ждём.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 20:21

ПС
Когда мы дебатировали как накрутить голосовалку всякими фичами. я писал. что предлагать это одно, а реализовать это другое.и чем проще , тем лучше.вот...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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