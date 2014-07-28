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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Суб 29 гру, 2018 19:08
Alex2007 написав: Vitl написав:Alex2007
Предположим сейчас истинный рост , то возникает вопрос, к чему тогда был весь этот цирковой движ "все шо ниже 28"
.
Не ищи чёрную кошку...
Был приток продавцов на мб.Теперь он иссяк, вот и делов.А по сезонке иссякать будет и дальше.если конечно последние запасы продуктов твари не продадут за рубеж и кушать людям ничего почти не оставят.
Я то не спорю насчет экпортеров.
Но зачем надо было устраивать эту непонятную движню, и например, выдавать компенсацию ндс-никам в последние дни, если можно было отдавать это равными частями в течение месяца, если можно отдавать бюджетную гривну равномерно.
вредители и спекулянты , шо тут скажешь
Может я и не прав. но имхо такое.Сейчас курсом правит ставка привлечения гривневого инструмента.Когда она поднималась до 20,5% курс шлёпнулся к 27 почти.Сейчас попустило назад около 17%.Курс отскочил назад.Остальные факторы пока курят в стороне.Транш может ещё подбодрил гривнеукрепляж недавний. а остальное мало влияет.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Додано: Суб 29 гру, 2018 19:11
prodigy
Пояснение Фейслеса валидное
Система подсчётов не вызывает противоречий
Коллеги, сразу говорите. если что не так, чтобы мы потом не спорили и не обижались.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Додано: Суб 29 гру, 2018 19:38
Vitl написав:prodigy
Пояснение Фейслеса валидное
Система подсчётов не вызывает противоречий
Коллеги, сразу говорите. если что не так, чтобы мы потом не спорили и не обижались.
получается основная работа на нём, его мнение самое важное...
а шо делать?
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Додано: Суб 29 гру, 2018 19:51
чик
работа-это не аргумент
важно качество работы
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Додано: Суб 29 гру, 2018 19:52
Vitl написав:prodigy
Пояснение Фейслеса валидное
Система подсчётов не вызывает противоречий
Коллеги, сразу говорите. если что не так, чтобы мы потом не спорили и не обижались.
наебалово, впрочем как всегда
Василь в игноре форева
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Додано: Суб 29 гру, 2018 20:11
prodigy написав:чик
работа-это не аргумент
важно качество работы
ну и шо ты предлагаешь?
а шо делать?
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Додано: Суб 29 гру, 2018 20:12
Предоставим слово Фейслесу, чтобы он разъяснил спорную ситуацию.Я уже написал, повторю, что если за девять прошедших этапов каждый раз округлять значение, то может набежать несколько копеек разницы.Может это и не к месту.Я просто пытаюсь понять в чём проблема.Думаю, что специально что то мутить не было смысла.Спокойно, всё станет на свои места.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Додано: Суб 29 гру, 2018 20:13
я перерахував, і дійсно у Prodigy істотно інший результат, не такий, як в таблиці , таки 21.333
Востаннє редагувалось 10/9/9
в Суб 29 гру, 2018 20:20, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 29 гру, 2018 20:18
Я впереди Продиджи, но у меня 230 копеек промахов, а у него 192.
Всё понятно.Не нужно кипишевать.Фейслесс, огромная просьба, довести до ума результаты.На лицо какая то ошибка.Все данные сведены, ничего не утеряно.Где то неправильный расчёт.Подождём, может он и завтра хотя бы разберётся.Уверен, никакого умысла в этом не было.Пока переходим в курилку и ждём.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Суб 29 гру, 2018 20:21
ПС
Когда мы дебатировали как накрутить голосовалку всякими фичами. я писал. что предлагать это одно, а реализовать это другое.и чем проще , тем лучше.вот...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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