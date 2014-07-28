Додано: Суб 29 гру, 2018 20:12

Предоставим слово Фейслесу, чтобы он разъяснил спорную ситуацию.Я уже написал, повторю, что если за девять прошедших этапов каждый раз округлять значение, то может набежать несколько копеек разницы.Может это и не к месту.Я просто пытаюсь понять в чём проблема.Думаю, что специально что то мутить не было смысла.Спокойно, всё станет на свои места.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.