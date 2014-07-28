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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 07:15

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

У меня тоже вручную 33 копейки среднее отклонение, а не 37 как в итоговой таблице.
Да и у Faceless тоже себя обидел
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 09:32

Faceless
вопрос по таблице:
на будущее
предлагаю показывать погрешность не до копейки, а до десятой копейки(потому как вижу все округления не в мою пользу)

при общей погрешности 192 (одинаковой с Фриз) у меня чистое второе место.
Василь в игноре форева
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 09:58

Второе у Faceless , если все пересчитать правильно
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 10:11

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

Доброго дня всім. Щирі вітання переможцям. Окремо величезне спасибі Фейселесу за роботу.
Наберуся сміливості зауважити паньству, що під підсумковою табличкою мало б бути більше 20 плюсиків а є менше 10. :twisted: Тут надто багато активних критиканів, зате брак бажаючих зробити, проаналізувати, дати своє обгрунтоване бачення, елементарний плюсик поставити і тд. :mrgreen:
П.С. Вітаю всіх з прийдешнім Новим роком і Різдвом Христовим! Бажаю МІЦНОГО ЗДОРОВЯ, любові від рідних і поваги від близьких. Цього всього не купиш за гроші, навіть за великі, а воно все важливе, насправді дуже. Ну і, звичайно, удачі, успіху, везіння, профітів і всьоговсього.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 11:40

  orest написав:Доброго дня всім. Щирі вітання переможцям. Окремо величезне спасибі Фейселесу за роботу.
Наберуся сміливості зауважити паньству, що під підсумковою табличкою мало б бути більше 20 плюсиків а є менше 10. :twisted: Тут надто багато активних критиканів, зате брак бажаючих зробити, проаналізувати, дати своє обгрунтоване бачення, елементарний плюсик поставити і тд. :mrgreen:
П.С. Вітаю всіх з прийдешнім Новим роком і Різдвом Христовим! Бажаю МІЦНОГО ЗДОРОВЯ, любові від рідних і поваги від близьких. Цього всього не купиш за гроші, навіть за великі, а воно все важливе, насправді дуже. Ну і, звичайно, удачі, успіху, везіння, профітів і всьоговсього.



Орест, не за что + ставить
и вам тоже

а по поводу зробити лучше помолчать
Василь в игноре форева
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 12:08

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

Коллеги, приношу извинения. Что там дейсвительно не то с абсолютным рейтингом. Наверное когда расширял на декабрь что-то поломал
Пересчитаю и выложу
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 12:16

  Faceless написав:Коллеги, приношу извинения. Что там дейсвительно не то с абсолютным рейтингом. Наверное когда расширял на декабрь что-то поломал
Пересчитаю и выложу


Вот за это плюс я и поставил.Все проблемы рано или поздно разрешаются.Но это не должно привести нас к конфликтам.Все буде добре.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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