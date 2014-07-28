У меня тоже вручную 33 копейки среднее отклонение, а не 37 как в итоговой таблице.
Да и у Faceless тоже себя обидел
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Додано: Нед 30 гру, 2018 07:15
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
У меня тоже вручную 33 копейки среднее отклонение, а не 37 как в итоговой таблице.
Да и у Faceless тоже себя обидел
Додано: Нед 30 гру, 2018 09:32
Faceless
вопрос по таблице:
на будущее
предлагаю показывать погрешность не до копейки, а до десятой копейки(потому как вижу все округления не в мою пользу)
при общей погрешности 192 (одинаковой с Фриз) у меня чистое второе место.
Василь в игноре форева
Додано: Нед 30 гру, 2018 10:11
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Доброго дня всім. Щирі вітання переможцям. Окремо величезне спасибі Фейселесу за роботу.
Наберуся сміливості зауважити паньству, що під підсумковою табличкою мало б бути більше 20 плюсиків а є менше 10. Тут надто багато активних критиканів, зате брак бажаючих зробити, проаналізувати, дати своє обгрунтоване бачення, елементарний плюсик поставити і тд.
П.С. Вітаю всіх з прийдешнім Новим роком і Різдвом Христовим! Бажаю МІЦНОГО ЗДОРОВЯ, любові від рідних і поваги від близьких. Цього всього не купиш за гроші, навіть за великі, а воно все важливе, насправді дуже. Ну і, звичайно, удачі, успіху, везіння, профітів і всьоговсього.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Додано: Нед 30 гру, 2018 11:40
Орест, не за что + ставить
и вам тоже
а по поводу зробити лучше помолчать
Василь в игноре форева
Додано: Нед 30 гру, 2018 12:08
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Коллеги, приношу извинения. Что там дейсвительно не то с абсолютным рейтингом. Наверное когда расширял на декабрь что-то поломал
Пересчитаю и выложу
Додано: Нед 30 гру, 2018 12:16
Вот за это плюс я и поставил.Все проблемы рано или поздно разрешаются.Но это не должно привести нас к конфликтам.Все буде добре.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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