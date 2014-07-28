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Додано: Нед 30 гру, 2018 12:47
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Да, нужно определися, у нас один победидеть будет с медалью, или больше.
Додано: Нед 30 гру, 2018 13:15
Додано: Нед 30 гру, 2018 13:19
На 15е января до 2го января вечера.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Нед 30 гру, 2018 13:20
Медалей нам не жалко. тем более. что вы победители все их заслужили.Пусть будет три медали.Но первую как то выделить.Короче типа золото серебро и бронза.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Нед 30 гру, 2018 13:21
Логично, а то ждать целый год без промежуточных результатов скучновато будет.Поддерживаю.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Нед 30 гру, 2018 13:23
Faceless
Отлично, нашёл, исправил.Вот и Продиджи стал на заслуженную ступеньку.А то даже от меня отставал Всё, считаем исчерпанной проблему, оперативно заметившие. давшие сигнал. просчитавшие - молодцы.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Нед 30 гру, 2018 13:25
Орест, в целом ты прав. нужно быть добрее друг к другу.Но в сложившейся ситуации правы те. кто считал не плюсики. а погрешность в таблице.и благодаря им процесс ускорился.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Нед 30 гру, 2018 13:27
предлагаю: победитель один
(остальной пятерке(2-6 место)-статус: финишировал в группе лидеров...
конечные результаты определил "Фотофиниш" (как в велоспорте)
итоги конкурса : в конце года (так интриги больше у всех будут шансы наверстать в случае одно явного "прокола")
к тому же это будет стимулом не выпадать из игры на протяжении года
Востаннє редагувалось prodigy в Нед 30 гру, 2018 13:39, всього редагувалось 1 раз.
Василь в игноре форева
Додано: Нед 30 гру, 2018 13:30
Vitl, медаль должна быть только одна -победителю...это ведь ПРОГНОЗ, а не спортивные соревнования
Василь в игноре форева
Додано: Нед 30 гру, 2018 13:31
Хочу похвалить как и обещал всех участников голосовалки.Но особенно призёров.Фейслес очень выделился, чаще и точнее других попадая в цель.Вообще. все участники в рейтинге...до меня...получают звание снайпера.У кого то оно уже было у кого то появилось.Ну и хочется отметить Чая, он показал себя с лучшей стороны, возможно при полном участии был бы гораздо выше по списку.ЛАД получает приз за стабильность, ему бы в департамент антикризисной экономики на должность.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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