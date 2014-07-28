Додано: Нед 30 гру, 2018 13:25

Орест, в целом ты прав. нужно быть добрее друг к другу.Но в сложившейся ситуации правы те. кто считал не плюсики. а погрешность в таблице.и благодаря им процесс ускорился.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.