Прогноз На 15е января
28,38
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Додано: Нед 30 гру, 2018 13:35
Я , Доллярчик и Юапрофи отметились тем. что метались из стороны в сторону, у нас результат то занижен то завышен.Соотв и проиграли.
Коллега GDV29, ты в теме. давай свой прогноз без пропусков.если не хочешь обосновывать, это необязательно.
ПС за себя, если честно. то я постоянно поддавался, чтобы пропускать вперёд наши таланты
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Нед 30 гру, 2018 13:45
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Поддерживаю подведение итогов раз в квартал.
Кроме того, что не надо так долго ждать результатов, банально удобнее их публиковать. Табличка менее чем на полгода уже не влезает на страницу, как впихнуть не то что за год, а даже за полгода - не представляю.
Насчёт медали. В принципе, наверное логично, чтобы медаль была одна. Тем более если будем выдавать каждый квартал три, их ценность будет ниже.
Так как золото, серебро и бронза уже есть, я предлагаю эту сделать чёрной, как графит. Как Mastercard Signia
Додано: Нед 30 гру, 2018 13:46
прошу в следующим году не поддаваться (многие в Украине и даже в соседней Польше) читают эту ветку (особенно посты Ореста) и ориентируются на тебя и других при принятии тактических планов по валютным операциям (на ближайшие 2 недели), а ты хочешь разрушить веру в наши прогнозы?
п.с. крайне "подозрителен" был твой крайний прогноз
Василь в игноре форева
Додано: Нед 30 гру, 2018 13:48
на счет удобства размеров таблицы полностью согласен и медали тоже
итого: раз в квартал 1 медаль
Василь в игноре форева
Додано: Нед 30 гру, 2018 13:52
В предпраздник, особенно некоторым коллегам. выступавшим тут по поводу спиртного.
Конечно это не запрет. а предупреждение об опасности.празднуйте так, чтобы не навредить себе и окружающим.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Нед 30 гру, 2018 13:53
Я собственно всегда за большинство.Но медалей не жалко.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Нед 30 гру, 2018 13:58
Да, я там смайлик поставил.Конечно специально гнать пургу это не моё.и если все тут помнят. мои экстраординарные прогнозы очень неплохо отрабатывали. но позже.а для принятия финансовых решений это важно.никто не заставляет нас сдавать или покупать валюту именно 15 го или 30 го числа.Вот итог голосовалки подвести нужно именно в эти дни.а валюту менять можно и раньше или позже. но при достижении прогнозного уровня.Ещё раз вспомню, как Лад писал. что я удивил низким курсом в прогнозе, а мы его достигли но чуть позже.даже последний прогноз в самой идее был верным. но уровень не был достигнут, хотя сам разворот тренда предсказан чётко, несмотря на многие настроения уверовавшие в гривнеукрепляже.Так что да, не всегда удаётся правильно оценить тенденцию вал рынка. но пытаемся принести пользу и дать другим ориентиры.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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