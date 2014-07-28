Додано: Нед 30 гру, 2018 13:58

prodigy написав: Vitl написав: Я , Доллярчик и Юапрофи отметились тем. что метались из стороны в сторону, у нас результат то занижен то завышен.Соотв и проиграли.

Коллега GDV29, ты в теме. давай свой прогноз без пропусков.если не хочешь обосновывать, это необязательно.

ПС за себя, если честно. то я постоянно поддавался, чтобы пропускать вперёд наши таланты Я , Доллярчик и Юапрофи отметились тем. что метались из стороны в сторону, у нас результат то занижен то завышен.Соотв и проиграли.Коллега GDV29, ты в теме. давай свой прогноз без пропусков.если не хочешь обосновывать, это необязательно.ПС за себя, если честно. то я постоянно поддавался, чтобы пропускать вперёд наши таланты



прошу в следующим году не поддаваться (многие в Украине и даже в соседней Польше) читают эту ветку (особенно посты Ореста) и ориентируются на тебя и других при принятии тактических планов по валютным операциям (на ближайшие 2 недели), а ты хочешь разрушить веру в наши прогнозы?



п.с. крайне "подозрителен" был твой крайний прогноз прошу в следующим году не поддаваться (многие в Украине и даже в соседней Польше) читают эту ветку (особенно посты) и ориентируются на тебя и других при принятии тактических планов по валютным операциям (на ближайшие 2 недели), а ты хочешь разрушить веру в наши прогнозы?п.с. крайне "подозрителен" был твой крайний прогноз

Да, я там смайлик поставил.Конечно специально гнать пургу это не моё.и если все тут помнят. мои экстраординарные прогнозы очень неплохо отрабатывали. но позже.а для принятия финансовых решений это важно.никто не заставляет нас сдавать или покупать валюту именно 15 го или 30 го числа.Вот итог голосовалки подвести нужно именно в эти дни.а валюту менять можно и раньше или позже. но при достижении прогнозного уровня.Ещё раз вспомню, как Лад писал. что я удивил низким курсом в прогнозе, а мы его достигли но чуть позже.даже последний прогноз в самой идее был верным. но уровень не был достигнут, хотя сам разворот тренда предсказан чётко, несмотря на многие настроения уверовавшие в гривнеукрепляже.Так что да, не всегда удаётся правильно оценить тенденцию вал рынка. но пытаемся принести пользу и дать другим ориентиры.