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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Нед 30 гру, 2018 15:43
Я за раз в квартал и одну медаль)))
Faceless спасибо за работу!
Снайперов - с отличными результатами!
Прогноз на 15.01.19 - 28,50! Начнётся новый год и хорошие поступления от налогов, Минфин не будет лить валюту на межбанке, конвертация выручки от праздничных продаж создаст перекос в сторону спроса, Нацбанк дремать не будет и сильного роста не допустит!
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SAndriy1
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Додано: Нед 30 гру, 2018 16:55
Vitl написав: Вкладчик1234 написав:
А когда и на какую дату давать новый прогноз?
На 15е января до 2го января вечера.
Зара дам несподіваний прогноз і обгрунтую.
На 15.01 - 27.95.
Думаю,що найвищий курс січня буде в першій половині.Але вже до 15 числа опуститься нижче,ніж зараз.
На Новий Рік очікував більшого зростання курса.А по факту виходить,що сьогодні курс нижче,аніж рівно рік тому.
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Додано: Нед 30 гру, 2018 16:58
Faceless написав:
Табличка менее чем на полгода уже не влезает на страницу, как впихнуть не то что за год, а даже за полгода - не представляю.
Как вариант можно делать принтскрин экрана с таблицей и прикреплять файл в формате рисунка под спойлер.
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pavel159
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Додано: Нед 30 гру, 2018 18:19
Доброго вечору, хочу також приєднатись до Вашого конкурсу
На 15.01 28,18
Поки що без конкретних обґрунтувань, але в майбутньому старатимусь пояснити свою позицію, дякую за організацію даної теми.
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diegot_tar
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Додано: Нед 30 гру, 2018 18:21
хочу посвятить хорошую песню победителю конкурса прогнозов на 2018 и пожелать Чик и всем нам удачи и здоровья
Василь в игноре форева
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Додано: Нед 30 гру, 2018 20:22
...на 15/19
28,41
...думаю, що за святкові дні курс трохи зросте, бо банки не кожного ж дня будуть працювати, а доляр в обмінка хочуть впарити подорожче!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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