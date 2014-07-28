Vitl написав:
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ЛАД получает приз за стабильность, ему бы в департамент антикризисной экономики на должность.
Последний Ваш прогноз был близок к моему. Думаю, нам не хватило 2-3 дней.
Не буду отклоняться от своей традиции и оставлю на 15.01 те же 28,56. Хотя рассчитываю на более высокий результат.
Посмотрим, в прошлые разы я писал эту цифру, но говорил, что, скорее всего, будет другая. Так и получалось. Посмотрим, как будет в этот раз.
Вообще-то я пишу, что должно бы быть
по объективным причинам, но НБУ с Минфином хорошо управляют. Посмотрим, долго ли это им удастся.
Поздравляю победителей и особенно чика
!
Спасибо Faceless
за работу!
На всякий случай, пока опять не забанили, поздравляю заранее всех с Новым Годом!
Здоровья, удачи, успехов в спекуляциях и работе!
И счастья в семейной жизни!