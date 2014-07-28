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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1233123412351236
Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 15:43

Я за раз в квартал и одну медаль)))
Faceless спасибо за работу!
Снайперов - с отличными результатами!
Прогноз на 15.01.19 - 28,50! Начнётся новый год и хорошие поступления от налогов, Минфин не будет лить валюту на межбанке, конвертация выручки от праздничных продаж создаст перекос в сторону спроса, Нацбанк дремать не будет и сильного роста не допустит!
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 16:55

  Vitl написав:
  Вкладчик1234 написав:А когда и на какую дату давать новый прогноз? :)


На 15е января до 2го января вечера.

Зара дам несподіваний прогноз і обгрунтую.
На 15.01 - 27.95.
Думаю,що найвищий курс січня буде в першій половині.Але вже до 15 числа опуститься нижче,ніж зараз.
На Новий Рік очікував більшого зростання курса.А по факту виходить,що сьогодні курс нижче,аніж рівно рік тому.
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 16:58

  Faceless написав:Табличка менее чем на полгода уже не влезает на страницу, как впихнуть не то что за год, а даже за полгода - не представляю.

Как вариант можно делать принтскрин экрана с таблицей и прикреплять файл в формате рисунка под спойлер.
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 18:19

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

Доброго вечору, хочу також приєднатись до Вашого конкурсу
На 15.01 28,18
Поки що без конкретних обґрунтувань, але в майбутньому старатимусь пояснити свою позицію, дякую за організацію даної теми.
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 18:21

хочу посвятить хорошую песню победителю конкурса прогнозов на 2018 и пожелать Чик и всем нам удачи и здоровья
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 20:22

ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛАРА НА 2019 РІК!!!

...на 15/19
28,41
...думаю, що за святкові дні курс трохи зросте, бо банки не кожного ж дня будуть працювати, а доляр в обмінка хочуть впарити подорожче! :wink:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 01:00

  Vitl написав:....
ЛАД получает приз за стабильность, ему бы в департамент антикризисной экономики на должность.

:wink:
Последний Ваш прогноз был близок к моему. Думаю, нам не хватило 2-3 дней.
Не буду отклоняться от своей традиции и оставлю на 15.01 те же 28,56. Хотя рассчитываю на более высокий результат.
Посмотрим, в прошлые разы я писал эту цифру, но говорил, что, скорее всего, будет другая. Так и получалось. Посмотрим, как будет в этот раз.
Вообще-то я пишу, что должно бы быть по объективным причинам, но НБУ с Минфином хорошо управляют. Посмотрим, долго ли это им удастся.

Поздравляю победителей и особенно чика!
Спасибо Faceless за работу!

На всякий случай, пока опять не забанили, поздравляю заранее всех с Новым Годом!
Здоровья, удачи, успехов в спекуляциях и работе!
И счастья в семейной жизни! :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 09:09

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

Поздравляю [ b]чика[/b] с заслуженной победой! Faceless'а - как снайпера, наибольшее количество раз был ближе к цели. Отдельное спасибо ему за проделанную работу.
По курсу. Пошла волна вверх. Я уже не единожды говорил, что в зимний пик в этом году не верю. Скорее всего боковик до выборов. Диапазон 27.6-28.4. Сейчас от нижней границы отскочили. По моим наблюдениям вначале месяца ростем до 8го примерно. Потом небольшая ямка и снова рост до начала 20х чисел. НБУ явно обозначил уровень 27.70. В связи с длинными выходными думаю МБ уйдет еще на копеек 20 вверх. Наличка в особых ситуациях отрывается от межбанка копеек на 50. 19е это как раз Сб. Делаю ставку на 28.39 на наличке.
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 09:12

с Новым Годом СВН! :)

всех с наступающим!!! счастья, здоровья и удачи, она нам не помешает :D

з.ы.спасибо за поздравления с победой, думаю всем понятно, шо задумка была несильно вертеться вокруг 28+...
а шо делать?
чик
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