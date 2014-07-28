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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Нед 30 гру, 2018 15:43
Я за раз в квартал и одну медаль)))
Faceless спасибо за работу!
Снайперов - с отличными результатами!
Прогноз на 15.01.19 - 28,50! Начнётся новый год и хорошие поступления от налогов, Минфин не будет лить валюту на межбанке, конвертация выручки от праздничных продаж создаст перекос в сторону спроса, Нацбанк дремать не будет и сильного роста не допустит!
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SAndriy1
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Додано: Нед 30 гру, 2018 16:55
Vitl написав: Вкладчик1234 написав:
А когда и на какую дату давать новый прогноз?
На 15е января до 2го января вечера.
Зара дам несподіваний прогноз і обгрунтую.
На 15.01 - 27.95.
Думаю,що найвищий курс січня буде в першій половині.Але вже до 15 числа опуститься нижче,ніж зараз.
На Новий Рік очікував більшого зростання курса.А по факту виходить,що сьогодні курс нижче,аніж рівно рік тому.
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Додано: Нед 30 гру, 2018 16:58
Faceless написав:
Табличка менее чем на полгода уже не влезает на страницу, как впихнуть не то что за год, а даже за полгода - не представляю.
Как вариант можно делать принтскрин экрана с таблицей и прикреплять файл в формате рисунка под спойлер.
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pavel159
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Додано: Нед 30 гру, 2018 18:19
Доброго вечору, хочу також приєднатись до Вашого конкурсу
На 15.01 28,18
Поки що без конкретних обґрунтувань, але в майбутньому старатимусь пояснити свою позицію, дякую за організацію даної теми.
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diegot_tar
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Додано: Нед 30 гру, 2018 18:21
хочу посвятить хорошую песню победителю конкурса прогнозов на 2018 и пожелать Чик и всем нам удачи и здоровья
Василь в игноре форева
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Додано: Нед 30 гру, 2018 20:22
...на 15/19
28,41
...думаю, що за святкові дні курс трохи зросте, бо банки не кожного ж дня будуть працювати, а доляр в обмінка хочуть впарити подорожче!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Пон 31 гру, 2018 01:00
Vitl написав:
....
ЛАД получает приз за стабильность, ему бы в департамент антикризисной экономики на должность.
Последний Ваш прогноз был близок к моему. Думаю, нам не хватило 2-3 дней.
Не буду отклоняться от своей традиции и оставлю на 15.01 те же 28,56. Хотя рассчитываю на более высокий результат.
Посмотрим, в прошлые разы я писал эту цифру, но говорил, что, скорее всего, будет другая. Так и получалось. Посмотрим, как будет в этот раз.
Вообще-то я пишу, что должно бы быть
по объективным причинам, но НБУ с Минфином хорошо управляют. Посмотрим, долго ли это им удастся.
Поздравляю победителей и особенно чика
!
Спасибо Faceless
за работу!
На всякий случай, пока опять не забанили, поздравляю заранее всех с Новым Годом!
Здоровья, удачи, успехов в спекуляциях и работе!
И счастья в семейной жизни!
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
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ЛАД
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Додано: Пон 31 гру, 2018 09:09
Поздравляю [ b]чика[/b] с заслуженной победой! Faceless'а - как снайпера, наибольшее количество раз был ближе к цели. Отдельное спасибо ему за проделанную работу.
По курсу. Пошла волна вверх. Я уже не единожды говорил, что в зимний пик в этом году не верю. Скорее всего боковик до выборов. Диапазон 27.6-28.4. Сейчас от нижней границы отскочили. По моим наблюдениям вначале месяца ростем до 8го примерно. Потом небольшая ямка и снова рост до начала 20х чисел. НБУ явно обозначил уровень 27.70. В связи с длинными выходными думаю МБ уйдет еще на копеек 20 вверх. Наличка в особых ситуациях отрывается от межбанка копеек на 50. 19е это как раз Сб. Делаю ставку на 28.39 на наличке.
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Додано: Пон 31 гру, 2018 09:12
всех с наступающим!!! счастья, здоровья и удачи, она нам не помешает
з.ы.спасибо за поздравления с победой, думаю всем понятно, шо задумка была несильно вертеться вокруг 28+...
а шо делать?
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