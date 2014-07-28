Я за раз в квартал и одну медаль))) Faceless спасибо за работу! Снайперов - с отличными результатами! Прогноз на 15.01.19 - 28,50! Начнётся новый год и хорошие поступления от налогов, Минфин не будет лить валюту на межбанке, конвертация выручки от праздничных продаж создаст перекос в сторону спроса, Нацбанк дремать не будет и сильного роста не допустит!
Вкладчик1234 написав:А когда и на какую дату давать новый прогноз?
На 15е января до 2го января вечера.
Зара дам несподіваний прогноз і обгрунтую. На 15.01 - 27.95. Думаю,що найвищий курс січня буде в першій половині.Але вже до 15 числа опуститься нижче,ніж зараз. На Новий Рік очікував більшого зростання курса.А по факту виходить,що сьогодні курс нижче,аніж рівно рік тому.
Vitl написав:.... ЛАД получает приз за стабильность, ему бы в департамент антикризисной экономики на должность.
Последний Ваш прогноз был близок к моему. Думаю, нам не хватило 2-3 дней. Не буду отклоняться от своей традиции и оставлю на 15.01 те же 28,56. Хотя рассчитываю на более высокий результат. Посмотрим, в прошлые разы я писал эту цифру, но говорил, что, скорее всего, будет другая. Так и получалось. Посмотрим, как будет в этот раз. Вообще-то я пишу, что должно бы быть по объективным причинам, но НБУ с Минфином хорошо управляют. Посмотрим, долго ли это им удастся.
Поздравляю победителей и особенно чика! Спасибо Faceless за работу!
На всякий случай, пока опять не забанили, поздравляю заранее всех с Новым Годом! Здоровья, удачи, успехов в спекуляциях и работе! И счастья в семейной жизни!
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
Поздравляю [ b]чика[/b] с заслуженной победой! Faceless'а - как снайпера, наибольшее количество раз был ближе к цели. Отдельное спасибо ему за проделанную работу. По курсу. Пошла волна вверх. Я уже не единожды говорил, что в зимний пик в этом году не верю. Скорее всего боковик до выборов. Диапазон 27.6-28.4. Сейчас от нижней границы отскочили. По моим наблюдениям вначале месяца ростем до 8го примерно. Потом небольшая ямка и снова рост до начала 20х чисел. НБУ явно обозначил уровень 27.70. В связи с длинными выходными думаю МБ уйдет еще на копеек 20 вверх. Наличка в особых ситуациях отрывается от межбанка копеек на 50. 19е это как раз Сб. Делаю ставку на 28.39 на наличке.