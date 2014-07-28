Додано: Пон 31 гру, 2018 01:00

Vitl написав: ....

ЛАД получает приз за стабильность, ему бы в департамент антикризисной экономики на должность. ....ЛАД получает приз за стабильность, ему бы в департамент антикризисной экономики на должность.

должно бы быть

Последний Ваш прогноз был близок к моему. Думаю, нам не хватило 2-3 дней.Не буду отклоняться от своей традиции и оставлю на 15.01 те же 28,56. Хотя рассчитываю на более высокий результат.Посмотрим, в прошлые разы я писал эту цифру, но говорил, что, скорее всего, будет другая. Так и получалось. Посмотрим, как будет в этот раз.Вообще-то я пишу, чтопо объективным причинам, но НБУ с Минфином хорошо управляют. Посмотрим, долго ли это им удастся.Поздравляю победителей и особенноСпасибоза работу!На всякий случай, пока опять не забанили, поздравляю заранее всех с Новым Годом!Здоровья, удачи, успехов в спекуляциях и работе!И счастья в семейной жизни!