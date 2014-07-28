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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Пон 31 гру, 2018 11:06
ЛАД написав:
Песня хорошая (Макаревича тоже люблю), но грустновая.
Победу надо отмечать веселее!
песня просто актуальна вже стоко лет
а отмечаю весело! под это (исполнение зашибись!)
танцевал на нг в 15лет с первой любовью...
а шо делать?
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