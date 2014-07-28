Додано: Пон 31 гру, 2018 12:19

По прогнозу...С одной стороны сезонный пик, кот может быть или нет.Тогда подберёмся к 29.С другой предвыборный популизм, петя рейтинг подтянул, ему вниз никак нельзя.Транш дали, долги ещё далеко. можно и повыпендриваться около 28.поэтому с одинаковой долей вероятности обе ровные цифры.Но будучи свн оставлю прошлую цифру 28,60, т е с перевесом к девалу.Буду рад не угадать и наконец то твёрдо уйти за 30.Но не по причине каких либо военных действий или провокаций, а по причине планового курса в 29-30 уже давно заложенного для функционирования экономики.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.