песня просто актуальна вже стоко лет а отмечаю весело!
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Додано: Пон 31 гру, 2018 11:06
песня просто актуальна вже стоко лет а отмечаю весело!
а шо делать?
Додано: Пон 31 гру, 2018 11:47
По легенде при Советской власти слушали только Кобзона и Веселых Ребят )))
Хотя помню где-то на 1978 год у меня была большая коллекция винила, но в основном конечно магнитофонных бобин - Beatles, Uriah Heep, Queen, Deep Purple, Pink Floyd, несколько сотен единиц, немалых денег стоила по тем временам
Додано: Пон 31 гру, 2018 11:56
пласты таких групп стоили 100 и больше руб. месячная зарплата, у мну знакомый сел в кресло, где лежала пачка альбомов - долго расплачивался...
из наших легальных на то время пожалуй "песняры" были лучшие
а шо делать?
Додано: Пон 31 гру, 2018 12:13
Я этим плотно занимался в середине 80Х.Фирменный пласт стоил 120 р.По каналам из германии под заказ мы брали по 70.Копии на негнущейся массе стоили ок 30-40р.Всё было всё ходило.Кто не мог позволить диск пользовался услугами расписчиков - 3-5р за запись.Я тогда коллекционировал Queen,Scorpions, Accept и подобные вещи.Битлов и Роллингов иногда любил выборочно послушать. но это уже было не моё.Хотя лет ит би даже выучил наизусть на английском и по пьянке любил петь
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Пон 31 гру, 2018 12:15
С Новым годом, уважаемые коллеги.Всем радости и достатка.Крепкого здоровья.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Пон 31 гру, 2018 12:19
По прогнозу...С одной стороны сезонный пик, кот может быть или нет.Тогда подберёмся к 29.С другой предвыборный популизм, петя рейтинг подтянул, ему вниз никак нельзя.Транш дали, долги ещё далеко. можно и повыпендриваться около 28.поэтому с одинаковой долей вероятности обе ровные цифры.Но будучи свн оставлю прошлую цифру 28,60, т е с перевесом к девалу.Буду рад не угадать и наконец то твёрдо уйти за 30.Но не по причине каких либо военных действий или провокаций, а по причине планового курса в 29-30 уже давно заложенного для функционирования экономики.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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