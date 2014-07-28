RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 1234123512361237
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 11:06

  ЛАД написав:Песня хорошая (Макаревича тоже люблю), но грустновая.
Победу надо отмечать веселее!

песня просто актуальна вже стоко лет :roll: а отмечаю весело! под это (исполнение зашибись!) танцевал на нг в 15лет с первой любовью...
а шо делать?
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 5761
З нами з: 03.01.09
Подякував: 3498 раз.
Подякували: 560 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 11:47

  чик написав:
  ЛАД написав:Песня хорошая (Макаревича тоже люблю), но грустновая.
Победу надо отмечать веселее!

песня просто актуальна вже стоко лет :roll: а отмечаю весело! под это (исполнение зашибись!) танцевал на нг в 15лет с первой любовью...


По легенде при Советской власти слушали только Кобзона и Веселых Ребят )))

Хотя помню где-то на 1978 год у меня была большая коллекция винила, но в основном конечно магнитофонных бобин - Beatles, Uriah Heep, Queen, Deep Purple, Pink Floyd, несколько сотен единиц, немалых денег стоила по тем временам :roll:
freeze
4
 
Повідомлень: 9003
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2625 раз.
Подякували: 3590 раз.
 
Профіль
14
1
1
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 11:56

  freeze написав:Beatles, Uriah Heep, Queen, Deep Purple, Pink Floyd

пласты таких групп стоили 100 и больше руб. месячная зарплата, у мну знакомый сел в кресло, где лежала пачка альбомов - долго расплачивался...
из наших легальных на то время пожалуй "песняры" были лучшие 8)
а шо делать?
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 5761
З нами з: 03.01.09
Подякував: 3498 раз.
Подякували: 560 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 12:13

  чик написав:
  freeze написав:Beatles, Uriah Heep, Queen, Deep Purple, Pink Floyd

пласты таких групп стоили 100 и больше руб. месячная зарплата, у мну знакомый сел в кресло, где лежала пачка альбомов - долго расплачивался...
из наших легальных на то время пожалуй "песняры" были лучшие 8)


Я этим плотно занимался в середине 80Х.Фирменный пласт стоил 120 р.По каналам из германии под заказ мы брали по 70.Копии на негнущейся массе стоили ок 30-40р.Всё было всё ходило.Кто не мог позволить диск пользовался услугами расписчиков - 3-5р за запись.Я тогда коллекционировал Queen,Scorpions, Accept и подобные вещи.Битлов и Роллингов иногда любил выборочно послушать. но это уже было не моё.Хотя лет ит би даже выучил наизусть на английском и по пьянке любил петь :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14985
З нами з: 04.05.10
Подякував: 715 раз.
Подякували: 1576 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 12:15

С Новым годом, уважаемые коллеги.Всем радости и достатка.Крепкого здоровья. :!:
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14985
З нами з: 04.05.10
Подякував: 715 раз.
Подякували: 1576 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 12:19

По прогнозу...С одной стороны сезонный пик, кот может быть или нет.Тогда подберёмся к 29.С другой предвыборный популизм, петя рейтинг подтянул, ему вниз никак нельзя.Транш дали, долги ещё далеко. можно и повыпендриваться около 28.поэтому с одинаковой долей вероятности обе ровные цифры.Но будучи свн оставлю прошлую цифру 28,60, т е с перевесом к девалу.Буду рад не угадать и наконец то твёрдо уйти за 30.Но не по причине каких либо военных действий или провокаций, а по причине планового курса в 29-30 уже давно заложенного для функционирования экономики.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14985
З нами з: 04.05.10
Подякував: 715 раз.
Подякували: 1576 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1234123512361237
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Падение курса гривны произошло по политическим причинам
Сергей Лазуренко » Пон 28 лип, 2014 19:19
3 6133
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лют, 2016 13:15
anna_krav
Прогноз споживання газу в 2015 році в Україні
<LeV> » Пон 30 бер, 2015 09:22
7 7680
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лют, 2016 09:45
Anna_Kravchenko
В ближайшее время стабилизация курса гривне не грозит?
Сергей Лазуренко » Вів 25 лис, 2014 20:20
0 4731
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 лис, 2014 20:20
Сергей Лазуренко

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (65991)
31.12.2018 12:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.