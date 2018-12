Додано: Пон 31 гру, 2018 13:38

Vitl

в 1983 купил в Югославии 3 винила:



"Pink Floyd"(Final Cut) там были слова про Брежнева

Brezhnev took Afghanistan.

Begin took Beirut.

Galtieri took the Union Jack.

And Maggie, over lunch one day,

Took a cruiser with all hands.

Apparently, to make him give it back.



Galtieri аргентинский диктатор(типа президент)-начал Фолклендскую войну с Британией(апр-июнь 1982)

Maggie-Маргарет Тэтчер



еще тогда привез "АС/ДС", "Uriah Heep"( Abominog), "Nathareth"

Василь в игноре форева