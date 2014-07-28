песня просто актуальна вже стоко лет а отмечаю весело!
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Додано: Пон 31 гру, 2018 11:06
песня просто актуальна вже стоко лет а отмечаю весело!
а шо делать?
Додано: Пон 31 гру, 2018 11:47
По легенде при Советской власти слушали только Кобзона и Веселых Ребят )))
Хотя помню где-то на 1978 год у меня была большая коллекция винила, но в основном конечно магнитофонных бобин - Beatles, Uriah Heep, Queen, Deep Purple, Pink Floyd, несколько сотен единиц, немалых денег стоила по тем временам
Додано: Пон 31 гру, 2018 11:56
пласты таких групп стоили 100 и больше руб. месячная зарплата, у мну знакомый сел в кресло, где лежала пачка альбомов - долго расплачивался...
из наших легальных на то время пожалуй "песняры" были лучшие
а шо делать?
Додано: Пон 31 гру, 2018 12:13
Я этим плотно занимался в середине 80Х.Фирменный пласт стоил 120 р.По каналам из германии под заказ мы брали по 70.Копии на негнущейся массе стоили ок 30-40р.Всё было всё ходило.Кто не мог позволить диск пользовался услугами расписчиков - 3-5р за запись.Я тогда коллекционировал Queen,Scorpions, Accept и подобные вещи.Битлов и Роллингов иногда любил выборочно послушать. но это уже было не моё.Хотя лет ит би даже выучил наизусть на английском и по пьянке любил петь
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Пон 31 гру, 2018 12:15
С Новым годом, уважаемые коллеги.Всем радости и достатка.Крепкого здоровья.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Пон 31 гру, 2018 12:19
По прогнозу...С одной стороны сезонный пик, кот может быть или нет.Тогда подберёмся к 29.С другой предвыборный популизм, петя рейтинг подтянул, ему вниз никак нельзя.Транш дали, долги ещё далеко. можно и повыпендриваться около 28.поэтому с одинаковой долей вероятности обе ровные цифры.Но будучи свн оставлю прошлую цифру 28,60, т е с перевесом к девалу.Буду рад не угадать и наконец то твёрдо уйти за 30.Но не по причине каких либо военных действий или провокаций, а по причине планового курса в 29-30 уже давно заложенного для функционирования экономики.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Пон 31 гру, 2018 13:38
Vitl
в 1983 купил в Югославии 3 винила:
"Pink Floyd"(Final Cut) там были слова про Брежнева
Brezhnev took Afghanistan.
Begin took Beirut.
Galtieri took the Union Jack.
And Maggie, over lunch one day,
Took a cruiser with all hands.
Apparently, to make him give it back.
Galtieri аргентинский диктатор(типа президент)-начал Фолклендскую войну с Британией(апр-июнь 1982)
Maggie-Маргарет Тэтчер
еще тогда привез "АС/ДС", "Uriah Heep"( Abominog), "Nathareth"
Василь в игноре форева
Додано: Пон 31 гру, 2018 13:43
Винил "Help" стоил 90 р, покупался для подарка в 85м.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Додано: Пон 31 гру, 2018 13:57
prodigy
Югославы были молодцы(юги).Они делали копии почти всех фирменных дисков.По звучанию их диски отличались очень незаметно, немного меньше высоких частот.В руках конечно чувствовалось, что диск дубовый, он не гнулся.Зато стоимость была в 2-3 а то и более раза меньше фирменного.Опять же это давало возможность коллекционерам не тратить бешенные деньги на Англию и Германию и под.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Пон 31 гру, 2018 14:12
В 1980 году в Мелодии за 2-3 рубля купил вот такой диск группы Урия Гип )
Прорывало иногда. Но в 70-х чуть юзаный фирменный диск можно было купить за 25-30 рублей.
Я тогда барыжил немного дисками. Помню как на 8-ой фонтана, обычный сходняк тусуются все, меняются, тут менты на УАЗике летят. Народ и я с обрывчика там прыгаем, стараясь в полете сохранить сохранность коллекции, и бежим что есть силы к морю, рассыпаясь по крутому склону. Солидные люди со мной рядом бежали, приятно вспомнить.
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