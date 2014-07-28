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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 14:12

  Starikan написав:
  Vitl написав: Битлов и Роллингов иногда любил выборочно послушать. но это уже было не моё.Хотя лет ит би даже выучил наизусть на английском и по пьянке любил петь :D

Винил "Help" стоил 90 р, покупался для подарка в 85м.


То, что развивалось на запеде в 60х в большей степени до нас дошло только в 80х.Т к в 70х и проигрывателей у людей ещё не было.Кстати - минус совку если объективно. :) Битлы явились прорывом в музыке, но в наши дни . да и уже пару десятков лет это устаревшая музыка. она звучит уже не так круто как раньше воспринималась.Но честно говоря. под настроение я с огромным удовольствием иногда и сейчас слушаю Гёрл, Бэк ин зе юсса, тот же лет ит би.Они никогда не устареют.Цены отличались от региона. Москва, Питер 120-150 за новинки.Дешевле диски расходились по регионам какое то время спустя и продавались уже 60-90.Важно было запечатанный диск или нет. ставился ли он.Но вспомним. что при зарплате 200-300-500 рублей вышеуказанные цены были малодоступными большинству.Поэтому широкое распространение получили магнитофоны .Хотя и магнитофоны очень разнились ценой и качеством.У меня был бобинник Сони с головками "феррит в феррите".Самый крутой аппарат в студ ощаге, купленный в результате неодногодовой фарцовки джинсами :D То ли дело сейчас - открыл интернет и скачал любые дискографии в хорошем качестве.Правда это не достоинство в сравнении с совком. это неминуемый техпрогресс, к кот мы пришли бы и там.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 14:20

  freeze написав:
  Vitl написав:prodigy

Югославы были молодцы(юги).Они делали копии почти всех фирменных дисков.По звучанию их диски отличались очень незаметно, немного меньше высоких частот.В руках конечно чувствовалось, что диск дубовый, он не гнулся.Зато стоимость была в 2-3 а то и более раза меньше фирменного.Опять же это давало возможность коллекционерам не тратить бешенные деньги на Англию и Германию и под.


В 1980 году в Мелодии за 2-3 рубля купил вот такой диск группы Урия Гип )

http://greybooks.ru/uriah-heep-uriya-hip-p-33218.html

Прорывало иногда. Но в 70-х чуть юзаный фирменный диск можно было купить за 25-30 рублей.
Я тогда барыжил немного дисками. Помню как на 8-ой фонтана, обычный сходняк тусуются все, меняются, тут менты на УАЗике летят. Народ и я с обрывчика там прыгаем, стараясь в полете сохранить сохранность коллекции, и бежим что есть силы к морю, рассыпаясь по крутому склону. :D Солидные люди со мной рядом бежали, приятно вспомнить.


Да, знаменитый наш диск.к сож он не дал представления советским людям о группе.Могли бы туда включить Солсбери и Джулай монинг. тогда бы советский народ понял круть .Т н тучи сходняки были везде и поначалу их гоняли.Потом в конце 80х и 90х уже сходки были легальные в домах культуры как правило.иногда вход был платный.Существовал список запрещённых типа Кисс, Секспистолс, но уже гонения закончились.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлень: 14989
З нами з: 04.05.10
Подякував: 715 раз.
Подякували: 1576 раз.
 
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  #<1 ... 1235123612371238
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