Vitl написав: Битлов и Роллингов иногда любил выборочно послушать. но это уже было не моё.Хотя лет ит би даже выучил наизусть на английском и по пьянке любил петь
Винил "Help" стоил 90 р, покупался для подарка в 85м.
То, что развивалось на запеде в 60х в большей степени до нас дошло только в 80х.Т к в 70х и проигрывателей у людей ещё не было.Кстати - минус совку если объективно. Битлы явились прорывом в музыке, но в наши дни . да и уже пару десятков лет это устаревшая музыка. она звучит уже не так круто как раньше воспринималась.Но честно говоря. под настроение я с огромным удовольствием иногда и сейчас слушаю Гёрл, Бэк ин зе юсса, тот же лет ит би.Они никогда не устареют.Цены отличались от региона. Москва, Питер 120-150 за новинки.Дешевле диски расходились по регионам какое то время спустя и продавались уже 60-90.Важно было запечатанный диск или нет. ставился ли он.Но вспомним. что при зарплате 200-300-500 рублей вышеуказанные цены были малодоступными большинству.Поэтому широкое распространение получили магнитофоны .Хотя и магнитофоны очень разнились ценой и качеством.У меня был бобинник Сони с головками "феррит в феррите".Самый крутой аппарат в студ ощаге, купленный в результате неодногодовой фарцовки джинсами То ли дело сейчас - открыл интернет и скачал любые дискографии в хорошем качестве.Правда это не достоинство в сравнении с совком. это неминуемый техпрогресс, к кот мы пришли бы и там.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Югославы были молодцы(юги).Они делали копии почти всех фирменных дисков.По звучанию их диски отличались очень незаметно, немного меньше высоких частот.В руках конечно чувствовалось, что диск дубовый, он не гнулся.Зато стоимость была в 2-3 а то и более раза меньше фирменного.Опять же это давало возможность коллекционерам не тратить бешенные деньги на Англию и Германию и под.
В 1980 году в Мелодии за 2-3 рубля купил вот такой диск группы Урия Гип )
Прорывало иногда. Но в 70-х чуть юзаный фирменный диск можно было купить за 25-30 рублей. Я тогда барыжил немного дисками. Помню как на 8-ой фонтана, обычный сходняк тусуются все, меняются, тут менты на УАЗике летят. Народ и я с обрывчика там прыгаем, стараясь в полете сохранить сохранность коллекции, и бежим что есть силы к морю, рассыпаясь по крутому склону. Солидные люди со мной рядом бежали, приятно вспомнить.
Да, знаменитый наш диск.к сож он не дал представления советским людям о группе.Могли бы туда включить Солсбери и Джулай монинг. тогда бы советский народ понял круть .Т н тучи сходняки были везде и поначалу их гоняли.Потом в конце 80х и 90х уже сходки были легальные в домах культуры как правило.иногда вход был платный.Существовал список запрещённых типа Кисс, Секспистолс, но уже гонения закончились.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Югославы были молодцы(юги).Они делали копии почти всех фирменных дисков.По звучанию их диски отличались очень незаметно, немного меньше высоких частот.В руках конечно чувствовалось, что диск дубовый, он не гнулся.Зато стоимость была в 2-3 а то и более раза меньше фирменного.Опять же это давало возможность коллекционерам не тратить бешенные деньги на Англию и Германию и под.
абсолютно точно...новые юговские винилы звучали очень близко с оригиналом(просто качество пластмассы приводило к тому, что они быстро "запиливались")-купил за несколько динаров (на рубли около 10р)
Всем здоровья и удачи. Новых достижений и крепкого здоровья. Господа прогнозисты, вам удачных прогнозов и профита. Старожилам ветки наше с кисточкой! С наступающим Новым годом. С Ув. Crop
Век живи-век учись... Все гадаю, фиксить убыток? Или еще денег потерять? С 02.01.2015 заслуженный тролль: "Ну и что вы кормите этого тролля, который Crop?" (yuri_m). Итоги смотрим ТУТА: https://finance.i.ua