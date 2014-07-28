Додано: Пон 31 гру, 2018 14:12

Starikan написав: Vitl написав: Битлов и Роллингов иногда любил выборочно послушать. но это уже было не моё.Хотя лет ит би даже выучил наизусть на английском и по пьянке любил петь Битлов и Роллингов иногда любил выборочно послушать. но это уже было не моё.Хотя лет ит би даже выучил наизусть на английском и по пьянке любил петь

Винил "Help" стоил 90 р, покупался для подарка в 85м. Винил "Help" стоил 90 р, покупался для подарка в 85м.

То, что развивалось на запеде в 60х в большей степени до нас дошло только в 80х.Т к в 70х и проигрывателей у людей ещё не было.Кстати - минус совку если объективно.Битлы явились прорывом в музыке, но в наши дни . да и уже пару десятков лет это устаревшая музыка. она звучит уже не так круто как раньше воспринималась.Но честно говоря. под настроение я с огромным удовольствием иногда и сейчас слушаю Гёрл, Бэк ин зе юсса, тот же лет ит би.Они никогда не устареют.Цены отличались от региона. Москва, Питер 120-150 за новинки.Дешевле диски расходились по регионам какое то время спустя и продавались уже 60-90.Важно было запечатанный диск или нет. ставился ли он.Но вспомним. что при зарплате 200-300-500 рублей вышеуказанные цены были малодоступными большинству.Поэтому широкое распространение получили магнитофоны .Хотя и магнитофоны очень разнились ценой и качеством.У меня был бобинник Сони с головками "феррит в феррите".Самый крутой аппарат в студ ощаге, купленный в результате неодногодовой фарцовки джинсамиТо ли дело сейчас - открыл интернет и скачал любые дискографии в хорошем качестве.Правда это не достоинство в сравнении с совком. это неминуемый техпрогресс, к кот мы пришли бы и там.