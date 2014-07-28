Vitl написав: Битлов и Роллингов иногда любил выборочно послушать. но это уже было не моё.Хотя лет ит би даже выучил наизусть на английском и по пьянке любил петь
Винил "Help" стоил 90 р, покупался для подарка в 85м.
То, что развивалось на запеде в 60х в большей степени до нас дошло только в 80х.Т к в 70х и проигрывателей у людей ещё не было.Кстати - минус совку если объективно. Битлы явились прорывом в музыке, но в наши дни . да и уже пару десятков лет это устаревшая музыка. она звучит уже не так круто как раньше воспринималась.Но честно говоря. под настроение я с огромным удовольствием иногда и сейчас слушаю Гёрл, Бэк ин зе юсса, тот же лет ит би.Они никогда не устареют.Цены отличались от региона. Москва, Питер 120-150 за новинки.Дешевле диски расходились по регионам какое то время спустя и продавались уже 60-90.Важно было запечатанный диск или нет. ставился ли он.Но вспомним. что при зарплате 200-300-500 рублей вышеуказанные цены были малодоступными большинству.Поэтому широкое распространение получили магнитофоны .Хотя и магнитофоны очень разнились ценой и качеством.У меня был бобинник Сони с головками "феррит в феррите".Самый крутой аппарат в студ ощаге, купленный в результате неодногодовой фарцовки джинсами То ли дело сейчас - открыл интернет и скачал любые дискографии в хорошем качестве.Правда это не достоинство в сравнении с совком. это неминуемый техпрогресс, к кот мы пришли бы и там.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Югославы были молодцы(юги).Они делали копии почти всех фирменных дисков.По звучанию их диски отличались очень незаметно, немного меньше высоких частот.В руках конечно чувствовалось, что диск дубовый, он не гнулся.Зато стоимость была в 2-3 а то и более раза меньше фирменного.Опять же это давало возможность коллекционерам не тратить бешенные деньги на Англию и Германию и под.
В 1980 году в Мелодии за 2-3 рубля купил вот такой диск группы Урия Гип )
Прорывало иногда. Но в 70-х чуть юзаный фирменный диск можно было купить за 25-30 рублей. Я тогда барыжил немного дисками. Помню как на 8-ой фонтана, обычный сходняк тусуются все, меняются, тут менты на УАЗике летят. Народ и я с обрывчика там прыгаем, стараясь в полете сохранить сохранность коллекции, и бежим что есть силы к морю, рассыпаясь по крутому склону. Солидные люди со мной рядом бежали, приятно вспомнить.
Да, знаменитый наш диск.к сож он не дал представления советским людям о группе.Могли бы туда включить Солсбери и Джулай монинг. тогда бы советский народ понял круть .Т н тучи сходняки были везде и поначалу их гоняли.Потом в конце 80х и 90х уже сходки были легальные в домах культуры как правило.иногда вход был платный.Существовал список запрещённых типа Кисс, Секспистолс, но уже гонения закончились.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Югославы были молодцы(юги).Они делали копии почти всех фирменных дисков.По звучанию их диски отличались очень незаметно, немного меньше высоких частот.В руках конечно чувствовалось, что диск дубовый, он не гнулся.Зато стоимость была в 2-3 а то и более раза меньше фирменного.Опять же это давало возможность коллекционерам не тратить бешенные деньги на Англию и Германию и под.
абсолютно точно...новые юговские винилы звучали очень близко с оригиналом(просто качество пластмассы приводило к тому, что они быстро "запиливались")-купил за несколько динаров (на рубли около 10р)
Всем здоровья и удачи. Новых достижений и крепкого здоровья. Господа прогнозисты, вам удачных прогнозов и профита. Старожилам ветки наше с кисточкой! С наступающим Новым годом. С Ув. Crop
Век живи-век учись... Все гадаю, фиксить убыток? Или еще денег потерять? С 02.01.2015 заслуженный тролль: "Ну и что вы кормите этого тролля, который Crop?" (yuri_m). Итоги смотрим ТУТА: https://finance.i.ua
Много я тут негатива страшного писал в посл время.Разбавлю немного.Точнее перенесу предполагаемую дату кризиса на папизже.Т е что я хочу сказать, то, что кризис только начался и разгар его может начаться только в 2020 году ну или не ранее осени наступающего года.Времени ещё много чтобы сделать не один оборот сумм.Т о вылазки из танка приветствуются с благими намерениями заработать свой куш прибыли на качелях.Без определённого риска невозможно откусить своё.Желаю всем удачи в этом.Напоминаю, что актуальной остаётся следующая схема - при солидном росте доллара в январе, если таковой случится, можно вполне слиться и положить гривну на депозит Новоричный в Укрэксим на 6 месяцев.Обратный откуп припадёт на июль, что вполне может оказаться хорошим временем для этого.Вероятность, что до этого времени нас или весь мир начнёт колбасить очень мала...но существует, поэтому не на все средства
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.